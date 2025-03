Впервые с 2003/04 голкипер Ливерпуля совершил девять сейвов в матче ЛЧ

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон во встрече против «ПСЖ» сделал 9 сейвов и сохранил свои ворота «сухими». Бразилец стал первым вратарем «мерсисайдцев» с сезона 2003/04, который совершил столько сейвов в одном матче Лиги чемпионов.

5 марта на «Парк де Пренс» состоялся первый поединок 1/8 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 87-й минуте забил Эллиотт.

Для Алиссона это был первый случай в составе «Ливерпуля», когда он совершил 9 сейвов в одном поединке.

В нынешнем розыгрыше еврокубка Алиссон сыграл 5 матчей, пропустил 2 гола и три раза отыграл «на ноль». 11 марта на «Энфилде» между командами состоится ответный матч.

