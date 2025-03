Кейн ни разу не промахнулся с пенальти после ЧМ 2022 года

Гарри Кейн в игре против «Байера» реализовал свой 30-й пенальти подряд (21 за «Баварию», 3 за «Тоттенхэм», 6 за сборную Англии).

5 марта на «Альянц Арене» состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Байер». Матч завершился победой владельцев поля со счетом 3:0.

Последний раз Кейн не смог реализовать 11-метровый удар на ЧМ 2022 года против сборной Франции, когда англичане проиграли со счетом 1:2

В текущей кампании ЛЧ Гарри сыграл 10 матчей, забил 9 голов и отдал 1 ассист. Ответный поединок состоится 11 марта в Леверкузене.

