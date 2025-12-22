Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Италия
22 декабря 2025, 01:41 |
291
0

Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ

Джошуа Зиркзе может перейти в римский клуб из «Манчестер Юнайтед»

22 декабря 2025, 01:41 |
291
0
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе привлекает внимание римской «Ромы». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб продвигается в переговорах с 24-летним футболистом, переход которого является главной целью на зимнее трансферное окно. «Волки» хотя закрыть сделку как можно скорее, но все зависит от решения английского гранда.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.

На позиции нападающего в «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» указала на двери Артему Довбику.

По теме:
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Тренер Астон Виллы открыто рассказал о шансах на чемпионство
Ливерпуль нацелился на бразильского суперталанта. Шахтер предложил €15 млн
Джошуа Зиркзе Артем Довбик Рома Рим Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 1
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Футбол | 21 декабря 2025, 22:02 4
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны

«Галатасарай» нацелился на украинца

Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21.12.2025, 07:22
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
Футбол | 22.12.2025, 02:12
Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 2
Бокс
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 6
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 5
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем