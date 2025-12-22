Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Джошуа Зиркзе может перейти в римский клуб из «Манчестер Юнайтед»
Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе привлекает внимание римской «Ромы». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб продвигается в переговорах с 24-летним футболистом, переход которого является главной целью на зимнее трансферное окно. «Волки» хотя закрыть сделку как можно скорее, но все зависит от решения английского гранда.
В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.
На позиции нападающего в «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» указала на двери Артему Довбику.
🚨🟡🔴 AS Roma are advancing in talks with Joshua Zirkzee on personal terms as top target for January.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2025
Deal still depends on #MUFC decision as Roma want Zirkzee as soon as possible…
…but Man United have several players out for injury/AFCON.
🎥🇮🇹 https://t.co/ru24DebZjd pic.twitter.com/skWeWux1SI
