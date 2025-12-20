Англия20 декабря 2025, 14:58 |
Топ-клуб указал на дверь звезде сборной Украины. Продают в АПЛ
Рома больше не рассчитывает на Артема Довбика
Римская «Рома» больше не рассчитывает на украинского нападающего Артема Довбика, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, «волк» предложили 28-летнего футболиста клубам Английской Премьер-лиги: «Сандерленду», «Вест Хэму» и «Эвертону».
В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее об Артеме Довбике высказался Джан Пьеро Гасперини.
Аж интересно, кто это дерево-звезду купит???
Олень! А мог в Испании феерить дальше!
