Топ-клуб указал на дверь звезде сборной Украины. Продают в АПЛ

Римская «Рома» больше не рассчитывает на украинского нападающего Артема Довбика, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, «волк» предложили 28-летнего футболиста клубам Английской Премьер-лиги: «Сандерленду», «Вест Хэму» и «Эвертону».

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее об Артеме Довбике высказался Джан Пьеро Гасперини.