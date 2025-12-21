Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба

Руководство «Черноморца» недовольно выступлением команды во второй части первого круга.

Одесситы вышли из борьбы за золото Первой лиги и сейчас занимают только 3-е место, отставая от «Левого Берега».

По информации ТаТоТаке, из-за неудовлетворительных результатов боссы «моряков» готовы двигаться дальше без главного тренера. Отставка Александра Кучера может произойти уже в ближайшие дни.

«Черноморец» идет третьим в Первой лиге, уступая «Буковине» десять очков и одно очко «Левому Берегу».

Ранее появилась информация, что команду может покинуть и опытный защитник Ярослав Ракицкий.