Украина. Первая лига
21 декабря 2025, 18:55 |
2637
11

Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба

Команда готова двигаться дальше без Александра Кучера

ФК Черноморец. Александр Кучер

Руководство «Черноморца» недовольно выступлением команды во второй части первого круга.

Одесситы вышли из борьбы за золото Первой лиги и сейчас занимают только 3-е место, отставая от «Левого Берега».

По информации ТаТоТаке, из-за неудовлетворительных результатов боссы «моряков» готовы двигаться дальше без главного тренера. Отставка Александра Кучера может произойти уже в ближайшие дни.

«Черноморец» идет третьим в Первой лиге, уступая «Буковине» десять очков и одно очко «Левому Берегу».

Ранее появилась информация, что команду может покинуть и опытный защитник Ярослав Ракицкий.

В УАФ сообщили об изменениях в аттестации профессиональных клубов
Экс-игрок сборной и известный нападающий. Черноморец покинут лидеры команды
Форвард Левого Берега склоняется к переходу в Агробизнес из-за Чижевского
Черноморец Одесса Первая лига Украины отставка Александр Кучер
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Urets
 Чорноморець розбігаеться, як Ворскла - напів молодіжний склад, ніякої УПЛ. Шкода Ракицького, з Ворсклою схоже була його остання гра на профі рівні.
Ответить
0
batistuta
одеса когось чекає...
Ответить
0
alex.belogubko
они убирают Кучера потому что не хотят идти в УПЛ--разбежится пол команды  а ГРИ не какой уже лучше Шовковского или другого тренера только не Бабича 
Ответить
0
Falko
Бабіча давай!
Ответить
0
sasha_d99
Зря
Ответить
0
Перець
Тільки Сашо 
Ответить
0
Alex
Маркевич вільний.Кварцяний також.
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
