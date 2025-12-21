В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о переговорах по продлению контракта с Дайо Упамекано и планах на зимнее трансферное окно:

«Зимняя пауза? Единственная разница в том, что мы не видимся каждый день. Нет матчей, а это значит, что больше спокойствия и можно глубже обдумывать футбол.

Контракт Упамекано? Мы уже долго ведем переговоры и делаем хорошие успехи. Когда будет что объявить, мы объявим. Могу лишь сказать, что идут обсуждения. Мы обсуждаем важные решения, которые должен принять игрок, и которые мы хотим, чтобы продолжить наше планирование состава. Мы стремимся завершить это как можно скорее. Это большой контракт для Упа и важный этап в его карьере. Мы давим и будем стараться завершить сделку как можно быстрее.

Зимнее трансферное окно? Мы не ищем игроков со стороны, потому что у нас есть свой состав. Мы ясно дали понять, что трое травмированных игроков возвращаются и для нас это как новые подписания. На этом мы и сосредоточились, именно на этом было направлено планирование состава летом. Зимой мы никого подписывать не будем».