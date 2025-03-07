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7 марта на престижном турнире Индиан-Уэллс, свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 46) и Онс Жабер (WTA 32). Матч должен начаться в 23:30 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Пока что неплохо проводит текущий сезон Даяна Ястремская, на ее счету 17 матчей, в которых одержала 11 побед. Спортсменка любит играть в агрессивном стиле, а это всегда удары на грани риска, большое количество ошибок.

Играя в таком стиле, Даяна дошла до финала турнира в Линце, была близка, чтоб выиграть битву за трофей, однако в итоге уступила «нейтралке» Александровой в трех сетах.

В первом круге Индиан-Уэллс украинка обыграла опытную китаянку Юэ Юань – 6:2, 6:4, визуально все выглядит просто, но во втором сете пришлось совершить камбэк со счета 2:4. Ястремская имела катастрофический показатель первой подачи в первом матче, только 43% мяче попадали в корт с первого раза.

Instagram. Даяна Ястремская

Онс Жабер

Как и украинка, Жабер в этом сезоне провела 17 встреч, выиграв 11 из них. Спортсменка пытается играть на всех престижных турнирах, но без особых успехов, в этом году теннисистка максимум доходила до четвертьфиналов турниров в Аделаиде и Дохе. На своем последнем турнире в Дубае Онс уступила уже в первом круге американке Пейтон Стернс – 6:7, 4:6.

Не стоит забывать, что Жабер финалистка трех мейджоров, но заветный турнир она ни разу не выиграла. Сейчас с теннисисткой происходит метаморфоза, она постепенно превращается в середняка, хоть и была второй ракеткой мира.

Местами спортсменка играет хорошо, однако, вернуться на прежний уровень не может, а рестарт карьеры уже поздно делать в 30 лет. Жабер может выдать парочку сильных матчей, но не покидает ощущение, что провал может случиться в любой игре.

Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что ранее спортсменки между собой никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 2,34, успех Жабер – 1,54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду примерно равного матча, пока соперницы будут изучать друг друга, явного преимущества ни у кого не будет, я поставлю на тотал больше 9,5 геймов в первом сете за 1,97.