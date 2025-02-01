Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) узнала первую соперницу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 113). Если Ангелина сумеет пройти румынку, то в 1/8 финала встретится либо с Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 67), либо с теннисисткой, которая пройдет сито отбора.

Калинина и Русе играли между собой дважды. Счет 1:1.

Для Ангелины это будет четвертый турнир в 2025 году. В Брисбене она дошла до полуфинала, а на Australian Open и в Линце вылетела в 1-м же раунде.

В квалификации Клуж-Напоки выступления продолжает еще одна украинка Дарья Снигур, которая 1 февраля разбила Сюзан Бандекки в 1-м круге отбора.

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