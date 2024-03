Безумный камбек! Калинина выбила экс-первую ракетку из супертурнира в США

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 36) вышла в 1/16 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала престижных соревнований украинка в трех сетах переиграла бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 129).

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) [32] – Каролин Возняцки (Дания) – 5:7, 7:5, 6:4

Во втором сете Калинина проигрывала со счетом 2:5. Кроме того, Возняцки вела 30:0 в 9-м гейме, а также имела матчбол на приеме в 10-м. Но Ангелина сумела перевернуть ход поединка и вырвать победу.



В середине третьей партии Каролин взяла медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной.

Это была первая встреча девушек.

В следующем раунде Ангелина сразится против Паулы Бадосы (№80 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

Ранее из турнира в США вылетела Леся Цуренко, которая уступила Грет Миннен.

Marathon in Miami 😅@angie_kalinina rallies from a set and 2-5 down, saving a match point to get past Wozniacki in a 3hr17min battle!#MiamiOpen pic.twitter.com/K4jpxmzW3f