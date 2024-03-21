Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 40) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала престижных соревнований украинка в двух сетах проиграла Грет Миннен (Бельгия, WTA 79) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 5:7, 1:6

Это была вторая встреча теннисисток. Украинка проиграла оба очных поединка.

В следующем раунде Миннен сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Юлии Путинцевой (№68 WTA).

Отметим, что Грет попал в основную сетку в качестве лаки-лузера. Бельгийка заменила бывшую вторую ракетку мира Барбору Крейчикову.