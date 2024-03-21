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  4. Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами
WTA
21 марта 2024, 20:21 |
1955
13

Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами

Леся проиграла Грет Миннен в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в США

21 марта 2024, 20:21 |
1955
13
Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 40) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала престижных соревнований украинка в двух сетах проиграла Грет Миннен (Бельгия, WTA 79) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 5:7, 1:6

Это была вторая встреча теннисисток. Украинка проиграла оба очных поединка.

В следующем раунде Миннен сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Юлии Путинцевой (№68 WTA).

Отметим, что Грет попал в основную сетку в качестве лаки-лузера. Бельгийка заменила бывшую вторую ракетку мира Барбору Крейчикову.

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Леся Цуренко Грет Миннен WTA Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Alehandro
Наче норм почала, але з такою жахливою подачею хіба шо на балконі килими вибивать...
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+4
introvert
Ось після таких от Лесиних матчів і активізуються слухи про гру на контору. Після подачі на партію і сетболу програти вісім геймів поспіль - це "мегадосягнення". І кому програти...
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+3
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Vlad Holl
Калічка  
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-1
pawa
Мда...Пора, Леся, на заслужений відпочинок! Не треба більше терзати нерви ані собі, ані численним українським вболювальникам!
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-2
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Первый Среди Равных
Не розумію як вона знаходиться на високому 40-му місці WTA. Повинна бути на позицій так 100-150 нижче. 
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-3
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Kamon
Пора на пенсию, хватит мучаться и сливать матчи 
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-3
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T-800
в дусі НикаГрабовського: українок не перемагати - себе не поважати
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-5
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