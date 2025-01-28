Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Клара Таусон – Ангелина Калинина. Фиаско в Линце. Видеообзор матча
WTA
28 января 2025, 14:58 |
129
0

Клара Таусон – Ангелина Калинина. Фиаско в Линце. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Австрии

28 января 2025, 14:58 |
129
0
Клара Таусон – Ангелина Калинина. Фиаско в Линце. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

28 января Ангелина Калинина (Украина, WTA 48) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Линце (Австрия) в двух сетах проиграла Кларе Таусон (Дания, WTA 39).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Таусон. Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.

Калинина ни разу не сумела сделать брейк и трижды отдала свою подачу. Таусон исполнила 11 эйсов, у Ангелины всего 2 подачи на вылет.

Следующей соперницей Клары будет Сорана Кырстя.

Видеообзор матча Ангелина Калинина – Клара Таусон

По теме:
Калинина уступила 39-й ракетке и завершила выступления на турнире в Линце
Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Ангелина Калинина Клара Таусон WTA Линц видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Бокс | 27 января 2025, 21:45 0
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»

Фрэнк Уоррен отреагировал на завершение карьеры Тайсона

Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 250 в Сингапуре
Теннис | 28 января 2025, 08:06 0
Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 250 в Сингапуре
Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 250 в Сингапуре

Поединок состоится 28 января, ориентировочное время начала игры – 09:30

Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Теннис | 28.01.2025, 14:27
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Бокс | 28.01.2025, 07:47
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Футбол | 27.01.2025, 20:33
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 38
Теннис
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 2
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
26.01.2025, 11:09 3
Футбол
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем