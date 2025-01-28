WTA28 января 2025, 14:58 |
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Клара Таусон – Ангелина Калинина. Фиаско в Линце. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Австрии
28 января 2025, 14:58 |
129
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28 января Ангелина Калинина (Украина, WTA 48) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Линце (Австрия) в двух сетах проиграла Кларе Таусон (Дания, WTA 39).
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Таусон. Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.
Калинина ни разу не сумела сделать брейк и трижды отдала свою подачу. Таусон исполнила 11 эйсов, у Ангелины всего 2 подачи на вылет.
Следующей соперницей Клары будет Сорана Кырстя.
Видеообзор матча Ангелина Калинина – Клара Таусон
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