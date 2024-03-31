Клопп vs Де Дзерби, голы Уэлбека и Салаха. Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу скаузеров, еще один мяч у хозяев оформил Луис Диас
31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
За «скаузеров» в этом поединке отметились Луис Диас (27) и Мохамед Салах (65). На 71-й колумбийский форвард мог оформить дубль, однако его гол отменили из-за офсайда во время атаки.
У «чаек» единственный мяч забил некогда топовый нападающий Дэнни Уэлбек на 2-й минуте.
Отметим, что Луис Диас впервые в своей карьере набрал 10 результативных действий в течение одного сезона чемпионата Англии. На его счету 7 голов и 3 ассиста в текущей кампании АПЛ.
Благодаря этой победе подопечные Юргена Клоппа сохранят первую строчку по итогам 30-го тура. У команды 67 очков. У ближайших преследователей «Арсенала» и «Манчестер Сити» по 64 и 63 пункта соответственно. «Канониры» и «горожане» проведут очный поединок в 30-м туре 31 марта в 18:30 по Киеву.
Роберто Де Дзерби и компания располагаются на 9-й строчке с 42 очками.
АПЛ. 30-й тур. 31 марта
Ливерпуль – Брайтон – 2:1
Голы: Диас, 27, Салах, 65 – Уэлбек, 2
GET INNNNNNNNN!!!!!!!!! pic.twitter.com/C0vCmPSqw5— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2024
FT: It ends in defeat for Albion at Anfield.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 31, 2024
[2-1] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/d7mSptdDGK
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