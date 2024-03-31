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Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.03.2024 16:00 – FT 2 : 1
Брайтон
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Англия
31 марта 2024, 18:05 | Обновлено 31 марта 2024, 18:12
389
6

Клопп vs Де Дзерби, голы Уэлбека и Салаха. Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу скаузеров, еще один мяч у хозяев оформил Луис Диас

31 марта 2024, 18:05 | Обновлено 31 марта 2024, 18:12
389
6
Клопп vs Де Дзерби, голы Уэлбека и Салаха. Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

За «скаузеров» в этом поединке отметились Луис Диас (27) и Мохамед Салах (65). На 71-й колумбийский форвард мог оформить дубль, однако его гол отменили из-за офсайда во время атаки.

У «чаек» единственный мяч забил некогда топовый нападающий Дэнни Уэлбек на 2-й минуте.

Отметим, что Луис Диас впервые в своей карьере набрал 10 результативных действий в течение одного сезона чемпионата Англии. На его счету 7 голов и 3 ассиста в текущей кампании АПЛ.

Благодаря этой победе подопечные Юргена Клоппа сохранят первую строчку по итогам 30-го тура. У команды 67 очков. У ближайших преследователей «Арсенала» и «Манчестер Сити» по 64 и 63 пункта соответственно. «Канониры» и «горожане» проведут очный поединок в 30-м туре 31 марта в 18:30 по Киеву.

Роберто Де Дзерби и компания располагаются на 9-й строчке с 42 очками.

АПЛ. 30-й тур. 31 марта

Ливерпуль – Брайтон – 2:1

Голы: Диас, 27, Салах, 65 – Уэлбек, 2

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Дэнни Уэлбек Юрген Клопп Роберто Де Дзерби Луис Диас Мохамед Салах Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Брайтон Ливерпуль - Брайтон
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Что скажет Папа Римский?   Мусульманин испортил Пасху  итальянцу Де Дзерби.
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