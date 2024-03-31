31 марта на «Энфилде» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Брайтоном». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда потерпела неудачу в Кубке. Юрген Клопп даже после этого сорвал общение с журналистом. Немца в чем-то можно понять, ведь уже не будет квадрупла. Его подопечные попеременно с Манчестер Юнайтед выходили вперед в счете, но в итоге в конце экстра-тайма пропустили роковой гол и проиграли. И, таким образом, из кубка Англии красные вылетели. Впрочем, все равно еще можно сделать сезон успешным. Уже в активе Кубок Лиги (по иронии, взятый тоже за счет гола в дополнительное время в ворота Челси). Не стоит забывать о Лиге Европы, где англичане дошли без особенных проблем до четвертьфинала, где сыграют с Аталантой. Ну, и главное: сыграв вничью с Манчестер Сити, гранд остался лидером розыгрыша АПЛ. А конкуренты, горожане, в воскресенье сыграют с Арсеналом - минимум один из них, а то и оба, потеряют очки, и этим нужно пользоваться.

Брайтон

Клуб из Лиги Европы, первой для себя в истории, уже вылетел. Дебютант хорошо сыграл на групповом этапе, выиграв свой квартет, несмотря на старт с поражения АЕКу. Но на плей-офф, похоже, англичанам не хватило опыта - выездной поединок Роме проиграли разгромно. Так что после 0:4 в Италии оставалось только хлопнуть дверью в турнире, и в итоге его завершили минимально победой. Что же, задача на концовку сезона для чаек очевидна: попробовать повторить результат прошлого сезона и снова квалифицироваться в еврокубки. Не все получается, но шансы на итоговый успех есть. После 1:0 в прошлом туре с Ноттингем Форест подопечные Де Дзерби с 42-мя очками идут восьмыми, имея поединок в запасе.

Статистика личных встреч

В январе прошлого года, с интервалом в 2 недели, Альбион дважды обыграл гранда, и в АПЛ, и в Кубке. Да и в октябре была ничья 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в легкой победе красных. Но чайки непросты, и стоит поставить на их победу с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,86).