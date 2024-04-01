Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Уровень Брайтона невероятен, но мы сыграли умно»
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.03.2024 16:00 – FT 2 : 1
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2024, 04:26 | Обновлено 01 апреля 2024, 04:29
107
0

Юрген КЛОПП: «Уровень Брайтона невероятен, но мы сыграли умно»

Немецкий специалист добыл юбилейную победу у руля «Ливерпуля»

01 апреля 2024, 04:26 | Обновлено 01 апреля 2024, 04:29
107
0
Юрген КЛОПП: «Уровень Брайтона невероятен, но мы сыграли умно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп доволен игрой своей команды в матче АПЛ. Напомним, «Ливерпуль» минимально обыграл «Брайтон».

«Было бы здорово не уступать в счете 0:1. Я бы предпочел вести в счете с разницей в 4-5 мячей. Но это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби.

Очень хорошо, что мы сыграли умно, защищались умно. Да, было непросто, но были матчи против «Брайтона», когда мы были даже не близки к нему. На этот раз мы были спокойны. Это первый матч из последних 10 туров, давайте продолжать.

Уровень «Брайтона» невероятен. Это мера того, насколько хороши мы были сегодня, потому что я очень уважаю «Брайтон». У них были моменты, они внезапно начали сильно рисковать, а мы немного устали.

Мы заслужили победу. Это то, чего мы хотели, а еще это очень круто», – сказал немецкий тренер.

Для Юргена Клоппа эта победа стала трехсотой у руля «красных».

По теме:
Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
Манчестер Сити – Арсенал – 0:0. Как не забил Холанд? Видеообзор матча
Без Зинченко и в пользу конкурента. Ман Сити сыграл вничью с Арсеналом
Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон Ливерпуль - Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Футбол | 31 марта 2024, 19:35 4
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Футбол | 31 марта 2024, 23:15 9
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Бокс | 31.03.2024, 06:50
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Матч Ворскла – Динамо прерван
Футбол | 31.03.2024, 16:09
Матч Ворскла – Динамо прерван
Матч Ворскла – Динамо прерван
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Футбол | 01.04.2024, 04:30
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 175
Футбол
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 17
Футбол
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
30.03.2024, 23:10 20
Теннис
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем