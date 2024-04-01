Юрген КЛОПП: «Уровень Брайтона невероятен, но мы сыграли умно»
Немецкий специалист добыл юбилейную победу у руля «Ливерпуля»
Юрген Клопп доволен игрой своей команды в матче АПЛ. Напомним, «Ливерпуль» минимально обыграл «Брайтон».
«Было бы здорово не уступать в счете 0:1. Я бы предпочел вести в счете с разницей в 4-5 мячей. Но это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби.
Очень хорошо, что мы сыграли умно, защищались умно. Да, было непросто, но были матчи против «Брайтона», когда мы были даже не близки к нему. На этот раз мы были спокойны. Это первый матч из последних 10 туров, давайте продолжать.
Уровень «Брайтона» невероятен. Это мера того, насколько хороши мы были сегодня, потому что я очень уважаю «Брайтон». У них были моменты, они внезапно начали сильно рисковать, а мы немного устали.
Мы заслужили победу. Это то, чего мы хотели, а еще это очень круто», – сказал немецкий тренер.
Для Юргена Клоппа эта победа стала трехсотой у руля «красных».
3️⃣0️⃣0️⃣ wins as Reds boss for Jürgen 👏— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2024
A magnificent milestone ❤️ pic.twitter.com/Cw5sr6tG4Q
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