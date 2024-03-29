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Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.03.2024 16:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 марта 2024, 13:18 | Обновлено 29 марта 2024, 13:20
52
0

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 16:00 матч чемпионата Англии

29 марта 2024, 13:18 | Обновлено 29 марта 2024, 13:20
52
0
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по Киеву.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, имея 64 очка, но худшие дополнительные показатели, чем у «Арсенала». «Брайтон» идет на 8-й позиции с 42 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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