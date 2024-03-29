Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 16:00 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
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Начало поединка запланировано в 16:00 по Киеву.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, имея 64 очка, но худшие дополнительные показатели, чем у «Арсенала». «Брайтон» идет на 8-й позиции с 42 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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