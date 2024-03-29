В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по Киеву.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, имея 64 очка, но худшие дополнительные показатели, чем у «Арсенала». «Брайтон» идет на 8-й позиции с 42 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция