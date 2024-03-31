Англия31 марта 2024, 19:50 | Обновлено 31 марта 2024, 20:00
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Ливерпуль – Брайтон – 2:1. Салах принес победу Клоппу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 30-го тура АПЛ
31 марта 2024, 19:50 | Обновлено 31 марта 2024, 20:00
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Вечером 31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Брайтон» (2:1)
За команду Роберта Де Дезерби в дебюте матча забил Дэнни Уэлбек.
У хозяев голами отличились Луис Диас и Мохамед Салах, который принес победу команде Юргена Клоппа.
АПЛ. 30-й тур. 31 марта
Ливерпуль – Брайтон – 2:1
Голы: Диас, 27, Салах, 65 – Уэлбек, 2
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Комментарии 1
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В Україні Салах не заграв би ! Бо він забива голи не підготовлені. Чому я так кажу , ?,і чому такий сарказм, бо постійно наші коментатори-"спіціялісти", кажуть якщо футболіст не забива, то це на їхню думку не підготовлений удар. А шо таке підготовлений удар ?
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