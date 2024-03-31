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Ливерпуль
31.03.2024 16:00 – FT 2 : 1
Брайтон
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Англия
31 марта 2024, 19:50 | Обновлено 31 марта 2024, 20:00
331
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Ливерпуль – Брайтон – 2:1. Салах принес победу Клоппу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 30-го тура АПЛ

31 марта 2024, 19:50 | Обновлено 31 марта 2024, 20:00
331
1
Ливерпуль – Брайтон – 2:1. Салах принес победу Клоппу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Клопп и Салах

Вечером 31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Брайтон» (2:1)

За команду Роберта Де Дезерби в дебюте матча забил Дэнни Уэлбек.

У хозяев голами отличились Луис Диас и Мохамед Салах, который принес победу команде Юргена Клоппа.

АПЛ. 30-й тур. 31 марта

Ливерпуль – Брайтон – 2:1

Голы: Диас, 27, Салах, 65 – Уэлбек, 2

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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0665826283
В Україні Салах не заграв би ! Бо він забива голи не підготовлені. Чому я так кажу , ?,і чому такий сарказм,   бо постійно наші коментатори-"спіціялісти", кажуть якщо футболіст не забива, то це на їхню думку не підготовлений удар. А шо таке підготовлений удар ?
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