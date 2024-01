Стала известна победительница Australian Open 2024

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на Открытом чемпионате Австралии 2024 в женском одиночном разряде.

В финале австралийского мейджора «нейтральная» теннисистка разгромила китаянку Чжэн Циньвень (WTA 15) в двух сетах за 1 час и 17 минут.

Australian Open 2024. Финал

Чжэн Циньвень (Китай) [12] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 2:6

За матч Соболенко ни разу не отдала свою подачу.

Это была первая встреча теннисисток.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.

Чжэн Циньвень впервые сыграла в финале мейджора. Она стала первой китаянкой с 2014 после Ли На, которой удалось побороться за трофей на этой серии турниров. 10 лет назад Ли На выиграла на АО.

В LIVE-рейтинге WTA Чжэн находится на 7-й позиции. Соболенко сохранила вторую строчку.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Чжэн Циньвень обыграла украинку Даяну Ястремскую, а Арина Соболенко выиграла у Коко Гофф.

