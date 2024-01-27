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Australian Open
27 января 2024, 12:05 | Обновлено 27 января 2024, 12:26
10882
29

Стала известна победительница Australian Open 2024

В финальном поединке Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвень в двух сетах

27 января 2024, 12:05 | Обновлено 27 января 2024, 12:26
10882
29
Стала известна победительница Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Чжэн Циньвень

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на Открытом чемпионате Австралии 2024 в женском одиночном разряде.

В финале австралийского мейджора «нейтральная» теннисистка разгромила китаянку Чжэн Циньвень (WTA 15) в двух сетах за 1 час и 17 минут.

Australian Open 2024. Финал

Чжэн Циньвень (Китай) [12] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 2:6

За матч Соболенко ни разу не отдала свою подачу.

Это была первая встреча теннисисток.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.

Чжэн Циньвень впервые сыграла в финале мейджора. Она стала первой китаянкой с 2014 после Ли На, которой удалось побороться за трофей на этой серии турниров. 10 лет назад Ли На выиграла на АО.

В LIVE-рейтинге WTA Чжэн находится на 7-й позиции. Соболенко сохранила вторую строчку.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Чжэн Циньвень обыграла украинку Даяну Ястремскую, а Арина Соболенко выиграла у Коко Гофф.

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ВИДЕО. Как Чжэн и Соболенко разыграли титул Открытого чемпионата Австралии
Арина Соболенко Чжэн Циньвень Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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Nick.Grabowski
Дивні деякі люди - проходять до фіналу без жодних суттєвих перешкод (сіяних та топових опонентів), влітають в 2 сетах без шансів - і при цьому ще й залишаються незадоволеними та сумними. 
Китаянка мала би радіти та бути задоволеною, що просто зайшла у доволі випадковий фінал, в якому в неї не було жодних шансів.  
Для китаянки Ціньвень - це був чудовий досвід та досягнень понад будь-які конкурентні очікування.  
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+8
Nordenus
Ну что ты сделаешь против протеиновой машины...
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+2
Kamon
Интересно когда украинки хоть раз выйдут в финал, даже Пеннета в 33 года взяла титул и сразу завершила карьеру, Скьявоне тоже 2 раза играла в финалах больших шлемов и выигрывала один раз, а у нас полуфинал как карма, ни одного сета не могут выиграть на этой стадии 
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Евгений Кожушко
Грали представниці двох недокраїн- союзників рашки🤮
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+1
serhiy
Всі гарні дівчата ,а воно-кобила ! (
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+1
Elis
Перша фотка нагадала світлину, де брежнєв цілується😅 Передісторія. 
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0
antt
Цікаво подякували китаянка після матчу: типу thank you all the guys
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0
Vlad Holl
Звідки тут вата лишньохромосомна ? Ну скрізь вони лазять. Там Ольгіно ще гадить ?
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0
Микола Захарченко
Та то таке ...
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0
Kamon
И сетка уже складывается хорошая, но опять не везёт  
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0
Умник
Технически Китаянка супер была
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0
Показать Скрыть 3 ответа
zaval1965
Мужик опять всех победило.
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-1
Alex Komnin
Якби Даяна пройшла, гадаю, быльш спротиву було б. Стиль Соболенки - це нічого спільного з тенісом. Фінал не дивився. Слабкий турнір.
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-1
paw
От тобі й бульбозавр... Вдруге поспіль - чемпіонка АО... А у наших - нема жодного...
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
Wers
Сколько желчи в комментах!! Нам тупая пропаганда вбивает, что мы какие то лучшие из лучших неймовiрнi. От реальности оторвались уже патология какая то! В чем то мы хороши в чем то другие, но нет...
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-15
Показать Скрыть 3 ответа
1812
Жаль,что допингистка не попала в финал,такая была возможность посмотреть дневной сеанс для взрослых 
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-20
Показать Скрыть 2 ответа
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