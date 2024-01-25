Стала известна первая финалистка Australian Open

25 января состоялся первый матч 1/2 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.

Победительница US Open 2023 и четвертая ракетка мира Коко Гофф проиграла действующей чемпионке австралийского мейджора и второй сеяной Арине Соболенко.

Australian Open. 1/2 финала

Арина Соболенко – Коко Гофф (США) – 7:6(2), 6:4

Это была седьмая встреча теннисисток, Соболенко выиграла в третий раз.

Отметим, что Соболенко одержала свою самую высокорейтинговую победу на турнирах Grand Slam. В этом году она пока не отдала соперницам ни одного сета.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2024 победительница матча сыграет против Даяны Ястремской или Чжэн Циньвень.