Стала известна первая финалистка Australian Open
Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора
25 января состоялся первый матч 1/2 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.
Победительница US Open 2023 и четвертая ракетка мира Коко Гофф проиграла действующей чемпионке австралийского мейджора и второй сеяной Арине Соболенко.
Australian Open. 1/2 финала
Арина Соболенко – Коко Гофф (США) – 7:6(2), 6:4
Это была седьмая встреча теннисисток, Соболенко выиграла в третий раз.
Отметим, что Соболенко одержала свою самую высокорейтинговую победу на турнирах Grand Slam. В этом году она пока не отдала соперницам ни одного сета.
В финале Открытого чемпионата Австралии 2024 победительница матча сыграет против Даяны Ястремской или Чжэн Циньвень.
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