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Australian Open
25 января 2024, 12:29 | Обновлено 25 января 2024, 12:42
2031
10

Стала известна первая финалистка Australian Open

Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора

25 января 2024, 12:29 | Обновлено 25 января 2024, 12:42
2031
10
Стала известна первая финалистка Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Коко Гофф

25 января состоялся первый матч 1/2 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.

Победительница US Open 2023 и четвертая ракетка мира Коко Гофф проиграла действующей чемпионке австралийского мейджора и второй сеяной Арине Соболенко.

Australian Open. 1/2 финала
Арина Соболенко – Коко Гофф (США) – 7:6(2), 6:4

Это была седьмая встреча теннисисток, Соболенко выиграла в третий раз.

Отметим, что Соболенко одержала свою самую высокорейтинговую победу на турнирах Grand Slam. В этом году она пока не отдала соперницам ни одного сета.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2024 победительница матча сыграет против Даяны Ястремской или Чжэн Циньвень.

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Арина Соболенко Коко Гофф Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Alehandro
Ех... Могла Коко боротись. І, власне, боролась, але нажаль...Верескливому трансу треба рота зашить: це неподобство і не повага до суперниці і глядачів так верещать, наче тебе гвалтують
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+8
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Standard
Не леді в червоному, а кінь з яйцями.
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+7
Vlad Holl
Люба з наших : Еліна , Марта  , Даяна зіграють з ними на рівних . Єдине що - це подача , вона у цих двох сильніше.
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+2
Richard Lewis
Кентавр дотиснув…
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+2
introvert
Шість даблфолтів, три подарованих гейми на подачі у першому сеті. Корі, ех, чому було не подавати так у минулому матчі? Те, що Марті доводилося вигризати зубами, бульбашці завернула і бантиком обв`язала. І взагалі, зробила все, щоб спростувати мою думку про те, що американка ментально сильніша. Не та сьогодні Коко, не та.
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+1
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kollekciy
Гофф з Мартою видно грала таки по суперниці з економією сили чи недооцінила Марту, бо сьогодні якість гри, а особливо подачі була значно краща в неї.
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0
Обсервер Влад
Бульбозавр взагалі ніякий, Гауф сама подарувала перший сет, а разом з ним і матч. Ястремська його винесе з корту, якщо буде грати так, як з хазаркою і шкарпетковою.
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-2
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