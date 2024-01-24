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Australian Open
24 января 2024, 19:46 | Обновлено 24 января 2024, 19:47
112
0

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open

24 января 2024, 19:46 | Обновлено 24 января 2024, 19:47
112
0
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В поединке 1/2 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Чжэн Циньвень из Китая (№15 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena после поединка Гофф – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Коко Гофф (№4 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Чжэн Циньвень Даяна Ястремская смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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