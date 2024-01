Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах проиграла 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень.

Australian Open 2024. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) [Q] – Чжэн Циньвень (Китай) [12] – 4:6, 4:6

Даяна дважды брала медицинский тайм-аут и дважды покидала корт. Украинку тревожила спина.

Это была первая встреча теннисисток.

Ястремская впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира серии Grand Slam и стала второй украинской в истории после Элины Свитолиной, которой удалось достичь этой стадии. Пока что ни одна представительница Украины не играла в финале мейджора в одиночном разряде.

Даяна стартовала в квалификации соревнований в Мельбурне, выиграв 8 матчей из 9.

Чжэн Циньвень стала первой китаянкой с 2014 года, которая вышла в финал Grand Slam. В 2014 году Ли На взяла титул на Australian Open.

В финале Australian Open 2024 Чжэн сыграет против Арины Соболенко, которая ранее выбила из турнира Коко Гофф.

