Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Даяна в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в полуфинале австралийского мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионата Австралии 2024.
В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах проиграла 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень.
Australian Open 2024. 1/2 финала
Даяна Ястремская (Украина) [Q] – Чжэн Циньвень (Китай) [12] – 4:6, 4:6
Даяна дважды брала медицинский тайм-аут и дважды покидала корт. Украинку тревожила спина.
Это была первая встреча теннисисток.
Ястремская впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира серии Grand Slam и стала второй украинской в истории после Элины Свитолиной, которой удалось достичь этой стадии. Пока что ни одна представительница Украины не играла в финале мейджора в одиночном разряде.
Даяна стартовала в квалификации соревнований в Мельбурне, выиграв 8 матчей из 9.
Чжэн Циньвень стала первой китаянкой с 2014 года, которая вышла в финал Grand Slam. В 2014 году Ли На взяла титул на Australian Open.
В финале Australian Open 2024 Чжэн сыграет против Арины Соболенко, которая ранее выбила из турнира Коко Гофф.
Through in two!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2024
Qinwen Zheng wins her place in Saturday's #AusOpen Women's Singles final!
She defeats Dayana Yastremska 6-4 6-4 to set up a meeting with Aryna Sabalenka.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/jlKeIDwIIl
A GRAND SLAM FINALIST FOR THE FIRST TIME! 👏#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/TRYMngDIb0— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2024
The match-winning moment.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/aUbSNiSQB3— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2024
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Але при цьому все одно нав'язала боротьбу і могла зачіпитись як мінімум за сет.
Такий день, буває.
Какзка закінчилася, але хто міг на неї взагалі розраховувати перед турніром? Здається, що з тренером нарешті вдалося вгадати, тепер будемо дивитися, як піде далі. В будь-якому разі, цей АО став для Даяни найкращим турніром у житті.
Бульбозавра, здається, зупинити вже немає кому. Не потягне її потужність китаянка у фіналі.
За статою і відсоток подачі і різниця віннери/анфорси в обох дівчат майже однакові, зіграла роль виключно реалізація брейк-пойнтів. Не завжди Даї варто ризикувати на вирішальних м'ячах.
Але в кого є характер, то це точно в цієї дівчини. Сил на свіжішу Чжен не вистачило.
Чекаємо покращення компонентів гри і перемог на інших турнірах, ще є де, головне добре відпочити.
А перемоги будуть - 100% !
Чжен сьогодні була сильнішою, і, думаю, у найближчий рік-два вона стане першою ракеткою. Українка все, що могла сьогодні, усе зробила, а шлях вперед весь відкритий, їй всього-то 23
Прежде всего - разнообразить игру. С таким бедным техническим арсеналом ТБШ не выиграть. Даяна сегодня вообще не играла в противоход сопернице, укоротила только однажды. Поэтому и была легко читаемой для китаянки.
В любом случае, Даяна на этом турнире молодец. Так далеко зайти, будучи квалифаером... У меня к ней только слова восхищения.
Главное - этот успех развить в будущем.
Тож дякуємо тобі, Даяна. Це були неймовірні два тижні для нас, вболівальників, і чудовий перезапуск кар`єри для тебе особисто. Тепер головне не зупинятись на досягнутому.