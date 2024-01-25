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  4. Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Australian Open
25 января 2024, 14:40 | Обновлено 25 января 2024, 15:12
8278
76

Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024

Даяна в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в полуфинале австралийского мейджора

25 января 2024, 14:40 | Обновлено 25 января 2024, 15:12
8278
76
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах проиграла 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень.

Australian Open 2024. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) [Q] – Чжэн Циньвень (Китай) [12] – 4:6, 4:6

Даяна дважды брала медицинский тайм-аут и дважды покидала корт. Украинку тревожила спина.

Это была первая встреча теннисисток.

Ястремская впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира серии Grand Slam и стала второй украинской в истории после Элины Свитолиной, которой удалось достичь этой стадии. Пока что ни одна представительница Украины не играла в финале мейджора в одиночном разряде.

Даяна стартовала в квалификации соревнований в Мельбурне, выиграв 8 матчей из 9.

Чжэн Циньвень стала первой китаянкой с 2014 года, которая вышла в финал Grand Slam. В 2014 году Ли На взяла титул на Australian Open.

В финале Australian Open 2024 Чжэн сыграет против Арины Соболенко, которая ранее выбила из турнира Коко Гофф.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 76
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maxno
Сил не хватило . 9 матч на турнире и выбить 5 игроков из топ 50 молодец Даяна Ястремская вернулась.
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+22
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oldman
У Даяни абсолютно не йшла подача (52% першої у 2 сеті!), а в китаянки навпаки - по 2 ейси за гейм.
Але при цьому все одно нав'язала боротьбу і могла зачіпитись як мінімум за сет.
Такий день, буває.
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+14
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micha(ZAKARPATTJA)
Подякуємо Даяні. Що далі? Вболіваємо за чжен
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+14
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Igrok4
Сьогодні китаянка нав'язала свою гру і заслужено перемогла. Але в цілому за турнір Даяні велика дяка, чудовий виступ.
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+12
Richard Lewis
Дякуємо за турнір! 
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+12
Stanislav Matusevych
Матч вийшов дзеркальним із грою проти Носкової. Вже після третього гейму, коли не вдалося захистити брейк, зробивши 4 подвійних, суперниця увійшла у гру, і шансів було мінімум. Стабільність у змаганнях гарматниць є вирішальним фактором. Та ще й Даяна смикнула м'язи живота під кінець першого сету.
Какзка закінчилася, але хто міг на неї взагалі розраховувати перед турніром? Здається, що з тренером нарешті вдалося вгадати, тепер будемо дивитися, як піде далі. В будь-якому разі, цей АО став для Даяни найкращим турніром у житті.
Бульбозавра, здається, зупинити вже немає кому. Не потягне її потужність китаянка у фіналі.
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+11
UAFANZONE
 ДЯКУЄМО ДАЯНІ ЗА АО-24, ШКОДА ФІЗИЧНО НЕ ХВАТИЛО НА ТРИ НЕДІЛІ ТЕНІСУ. ХОРОШЕ ПЕРЕВТІЛЕННЯ НА ЦЬОМУ ТУРНІРІ. УСПІХІВ
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+11
Sunrise
Вітання з чудовим турніром Даяні! Дякуємо!
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+11
Elis
Дякую, Даяночко, за турнір і за насолоду спостерігати за тобою! 
За статою і відсоток подачі і різниця віннери/анфорси в обох дівчат майже однакові, зіграла роль виключно реалізація брейк-пойнтів. Не завжди Даї варто ризикувати на вирішальних м'ячах. 
Але в кого є характер, то це точно в цієї дівчини. Сил на свіжішу Чжен не вистачило. 
Чекаємо покращення компонентів гри і перемог на інших турнірах, ще є де, головне добре відпочити. 
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+10
Vlad Holl
Програла не 15 ракетці , а програла сама собі через втому фізичну і моральну. За цей турнір Даяні сама велика любов і головне, що тепер не буде грати в кваліфікації, а зразу в основній сітці. 
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+10
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Александр Ад
дуже сумно,но треба визнати,що сил у Даяни як фізічних так і моральних на цю гру не вистачило,ще і той болевий шок в зоні пресу несвоєчасно в 1 сеті і везіння було більше на боці суперниці .І все ж Даяна справжний боець,боролася до кінця і вірю,що ще перемоги будуть,Даяна на цьому турнірі довела ще раз,що може обігрувати любу суперницю!Дякую Даяна за неповторні позитивні емоції на цьому АО.Бажаю удачі та успіху в наступних матчах!Нехай щастить!Все буде Україна!
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+8
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Sit Simurg
Даяна на цьому турнірі була просто СУПЕР !
А перемоги будуть - 100% !
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+8
locator-x
Дякуємо Даяні за прекрасну гру!
Чжен сьогодні була сильнішою, і, думаю, у найближчий рік-два вона стане першою ракеткою. Українка все, що могла сьогодні, усе зробила, а шлях вперед весь відкритий, їй всього-то 23
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+8
freestyle2018
Дякую Даяні за весь турнір. Це було гарне полювання. Особливо після непоказної кваліфікації. Сьогодні стабільності, нажаль не вистачило. Але при цьому Даяна знову у грі після цього турніру. І у нас є 5 наших дівчат, яких ми будемо бачити постійно на турнірах найвищого рівня. Тому нудно нам в цьому сезоні точно не буде. Вітаю усіх з найуспішнішим в історії турніром ВШ, а наша надія на перший фінал та перемогу в ньому ще більше зростає. Слава Україні!
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+7
sv_2000
Спасибо Даяна за шикарный турнир! Ты просто умница! 
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+7
Олександр Науменко
Всім нашим дівчатам велика подяка за турнір,за насолоду, отриману від якості тенісу, від нових рекордів. Всім здоров'я і успіхів в подальшому.
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+6
Попандопуло из Одессы
Всё нормально. Есть над чем работать.
Прежде всего - разнообразить игру. С таким бедным техническим арсеналом ТБШ не выиграть. Даяна сегодня вообще не играла в противоход сопернице, укоротила только однажды. Поэтому и была легко читаемой для китаянки. 
В любом случае, Даяна на этом турнире молодец. Так далеко зайти, будучи квалифаером... У меня к ней только слова восхищения.
Главное - этот успех развить в будущем.
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+6
pawa
У Даяни просто не вистачило фізичних кондицій! Але все рівно - з стрімким і заслуженим поверненням у великий теніс, Даяно! З таким тренером, який у тебе сьогодні є - перемога на "грен-слемі" - не заставить себе довго чекати!
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+6
introvert
Китаянка, звісно, молодець, зробила все від себе залежне з традиційною східною грунтовністю та старанністю, але проведений на мельбурнських кортах час таки наздогнав Даяну. Підсіла подача, в ігрових ситуаціях, де раніше вона пробивала навиліт і без шансів для суперниць, сьогодні дозволяла Чжен повертати м`яч знову і знову. Зникла варіативність рішень, до сітки майже не ходила, а коли ходила, то стабільно помилялась. Ну і найбільший контраст з минулими матчами за кількістю невимушених, особливо на важливих м`ячах. Але дорікнути їй важко - втому від попередніх ігор дозволеними методами відновлення прибрати нереально.
Тож дякуємо тобі, Даяна. Це були неймовірні два тижні для нас, вболівальників, і чудовий перезапуск кар`єри для тебе особисто. Тепер головне не зупинятись на досягнутому.  
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+6
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sirjoga
Дякую Даяні за таку тенісну казку, яку вона нам подарувала. А тепер час повертатись до суворої української тенісної реальності
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+6
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