Карлос идет за трофеем. Алькарас разгромил Гаске на старте Australian Open

Второй номер рейтинга АТР из Испании Карлос Алькарас уверенно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала испанец в трех сетах разгромил Ришара Гаске (Франция, ATP 131) за 2 часа и 24 минуты.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Ришар Гаске (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:7 (5:7), 1:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисистов. Символично, что впервые Карлос и Ришар сыграли между собой в финале турнира АТР 250 в Умаге, где испанец завоевал первый трофей на уровне Тура.

В прошлом году испанец пропустил австралийский мейджор из-за травмы. В 2022 Карлитос дошел до 3-го раунда, где в пяти сетах уступил Маттео Берреттини.

В 1/32 финалу Australian Open Алькарас сыграет против Лоренцо Сонего.

"Vamos!" You said it, @carlosalcaraz . The Spaniard defeats a gallant Richard Gasquet 7-6(5) 6-1 6-2 to advance. #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/IQPIbNlOSw

Back with a BANG 🔥 @carlosalcaraz returns to the #AusOpen for the first time since 2022 with a dominant display over Gasquet 💪 pic.twitter.com/QPThsyxg3U