38-летний француз – 2-й теннисист, выигравший хотя бы матч 24 сезона подряд
Ришар Гаске успешно стартовал на турнире АТР 250 в Монпелье, одолев Адриана Маннарино
38-летний французский теннисист Ришар Гаске (АТР 132) успешно стартовал на турнире АТР 250 в Монпелье (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде француз переиграл своего соотечественника Адриана Маннарино (АТР 108) в двух сетах за 1 час и 17 минут.
ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/16 финала
Адриан Маннарино (Франция) – Ришар Гаске (Франция) – 3:6, 2:6
Это была пятая встреча соперников. Гаске выиграл четвертое очное противостояние.
Гаске стал вторым теннисистом в истории, который сумел выиграть хотя бы один матч на уровне Тура 24 сезона подряд. Первым был легендарный Роджер Федерер. В 25 сезонах побеждал Джимми Коннорс, но не подряд.
В 1/8 финала Ришар сыграет против пятого сеяного Талона Грикспора (Нидерланды, ATP 46).
Achievement unlocked 🔓— Tennis TV (@TennisTV) January 28, 2025
Richard Gasquet defeats Mannarino, making him one of three men in the Open Era to win a tour-level match in 24 different seasons!@OpenOccitanie pic.twitter.com/WqoMfyMuzP
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