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  4. 38-летний француз – 2-й теннисист, выигравший хотя бы матч 24 сезона подряд
ATP
28 января 2025, 22:23 |
380
1

38-летний француз – 2-й теннисист, выигравший хотя бы матч 24 сезона подряд

Ришар Гаске успешно стартовал на турнире АТР 250 в Монпелье, одолев Адриана Маннарино

28 января 2025, 22:23 |
380
1
38-летний француз – 2-й теннисист, выигравший хотя бы матч 24 сезона подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

38-летний французский теннисист Ришар Гаске (АТР 132) успешно стартовал на турнире АТР 250 в Монпелье (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде француз переиграл своего соотечественника Адриана Маннарино (АТР 108) в двух сетах за 1 час и 17 минут.

ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/16 финала

Адриан Маннарино (Франция) – Ришар Гаске (Франция) – 3:6, 2:6

Это была пятая встреча соперников. Гаске выиграл четвертое очное противостояние.

Гаске стал вторым теннисистом в истории, который сумел выиграть хотя бы один матч на уровне Тура 24 сезона подряд. Первым был легендарный Роджер Федерер. В 25 сезонах побеждал Джимми Коннорс, но не подряд.

В 1/8 финала Ришар сыграет против пятого сеяного Талона Грикспора (Нидерланды, ATP 46).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске и Адриан Маннарино
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске
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Ришар Гаске Адриан Маннарино ATP Монпелье Роджер Федерер Джимми Коннорс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Два французьких старця))
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