38-летний француз – 2-й теннисист, выигравший хотя бы матч 24 сезона подряд

38-летний французский теннисист Ришар Гаске (АТР 132) успешно стартовал на турнире АТР 250 в Монпелье (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде француз переиграл своего соотечественника Адриана Маннарино (АТР 108) в двух сетах за 1 час и 17 минут.

ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/16 финала

Адриан Маннарино (Франция) – Ришар Гаске (Франция) – 3:6, 2:6

Это была пятая встреча соперников. Гаске выиграл четвертое очное противостояние.

Гаске стал вторым теннисистом в истории, который сумел выиграть хотя бы один матч на уровне Тура 24 сезона подряд. Первым был легендарный Роджер Федерер. В 25 сезонах побеждал Джимми Коннорс, но не подряд.

В 1/8 финала Ришар сыграет против пятого сеяного Талона Грикспора (Нидерланды, ATP 46).

Achievement unlocked 🔓



Richard Gasquet defeats Mannarino, making him one of three men in the Open Era to win a tour-level match in 24 different seasons!@OpenOccitanie pic.twitter.com/WqoMfyMuzP