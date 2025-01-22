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Australian Open
22 января 2025, 02:55 |
306
0

ДЖОКОВИЧ: Сочувствую. Казалось, что он больше смотрит на меня, чем на себя

Новак прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Aus Open 2025

22 января 2025, 02:55 |
306
0
ДЖОКОВИЧ: Сочувствую. Казалось, что он больше смотрит на меня, чем на себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 3) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Я видел, что произошло с Карлосом. И пытался пользоваться его нерешительностью, чтобы перехватывать инициативу в розыгрышах. В какой-то момент он начал делать дропшоты, чтобы заставить меня бегать. Я тоже попадал в ситуации, когда соперника беспокоила травма, но он продолжал играть. И делал все возможное, чтобы остаться в борьбе. И вдруг потом ему становилось лучше, а ты уже начинаешь паниковать из-за своей игры. Я понимаю это чувство. Как я сказал в интервью на корте, я старался понять, что со мной происходит. Во втором сете я чувствовал себя неважно, но переключился на ударный теннис. Начал бить близко к линиям, добавил агрессии.

Со временем я чувствовал себя все лучше и лучше, особенно в конце второго и весь третий до середины четвертого, который был лучшим в плане передвижения по корту. Если честно, тогда я не чувствовал, что меня что-то ограничивает. Ощущения были почти нормальные. К концу четвертого сета стало немного хуже, но все равно более-менее.

Я сочувствую Карлосу. Я понимаю, что неудобно играть с соперником, который то ли снимется, то ли нет. Он может двигаться? Может бежать? Что происходит? Мне казалось, что он больше смотрит на меня, чем на себя. А я просто думал о себе, о своем теле и в то же время концентрировался на каждом розыгрыше, каждом гейме, старался удерживать подачу и оказывать давление на соперника. Вот что произошло. Все это привело к тому, что я сделал брейк при 5:4. Победа во втором сете изменила все: я начал чувствовать себя лучше, а он зажался. Так у него пошли ошибки и перестала клеиться игра на задней линии».

Видеообзор матча Новак Джокович – Карлос Алькарас

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Australian Open
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