Алькарас назвал главную ошибку, из-за которой проиграл суперматч Джоковичу

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас прокомментировал поражение Новаку Джоковичу в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025:

– Если честно, я чувствовал, что контролирую ход матча, но после медицинского перерыва я позволил ему снова войти в игру. Сегодня это была главная ошибка. Во втором сете надо было играть чуть лучше, чтобы дожимать. Да, я видел, что у него были проблемы с передвижением, нужно было доводить его до предела, но я не смог. Потом он начал чувствовать себя все лучше и лучше и играть на таком высоком уровне. Это была моя самая большая ошибка.

Когда Новак играет на таком уровне, становится очень сложно. У меня были шансы, матч был очень равный. Но большинство важных очков забрал он. Когда Новак так играет, трудно найти выход из ситуации.

– Как вы думаете, почему вы упустили преимущество во втором сете? Что происходило в вашей голове, что позволило Новаку вернуться?

– Когда видишь, что соперник испытывает физические трудности, ты не можешь играть на том же уровне. Тебе кажется, что будет полегче. И в то же время думаешь: «Окей, надо не ошибаться». Поэтому бьешь не так, как раньше. Думаю, дело в этом. А он заиграл великолепно, у него пошли отличные удары. Он начал играть более агрессивно, перестал много двигаться. Потом, как я уже сказал, было действительно трудно все это преодолеть.

– Вы очень конкретно описываете, что заметили перемену в его движении во втором сете, а затем в третьем и четвертом сетах. Насколько была видна разница?

– Все видели, что во втором сете ему было немного трудно двигаться. Я не понял, куда ему было сложнее забегать – под форхенд или под бэкхенд, но что-то его беспокоило. Затем, в третьем и четвертом сетах, я не увидел у него проблем. Не говорю, что он устроил шоу. Я просто говорю, что не знаю. Очевидно, и все это видели, что во втором сете он испытывал трудности. А дальше он показал, что действительно хорош.

– После матча Новак назвал его одним из лучших, которые когда-либо играл на Australian Open. Каково это – быть частью такого высокого по уровню четырехсетового матча?

– Каждый раз, когда мы играем друг с другом, это гарантировано. Мы заставляем друг друга выкладываться на максимум возможностей. Думаю, у нас были отличные розыгрыши. В третьем сете мы шли на равных, в четвертом тоже. Все было очень близко весь матч. Мне повезло, что у меня есть такой опыт, мне 21 год. При помощи таких матчей я лучше понимаю, как со всем справляться. Не буду скрывать, я уже многого добился в теннисе, но матчи против одного из лучших в истории помогают мне быть еще лучше в будущем. Я рад, что у меня есть такой опыт.

Да, здорово слышать такие слова от кого-то, кто играл исторические матчи, совершал исторические вещи. Так что я покидаю Австралию с высоко поднятой головой. Я очень рад слышать такие вещи от Новака.

Видеообзор матча Новак Джокович – Карлос Алькарас