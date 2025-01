Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В четвертьфинале Ноле в четырех сетах переиграл Карлоса Алькараса (Испания, ATP 3) за 3 часа и 40 минут.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Это была восьмая встреча соперников. Джокович выиграл пятое очное противостояние. В частности, серб сравнял счет на слэмах – 2:2.

В полуфинале Australian Open Новак сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия), который ранее справился с Томми Полом. Ноле 10 раз побеждал на кортах Мельбурна.

Джокович добыл 99-ю победу на кортах Australian Open. Новак в 50-й раз вышел в полуфинал слэма.

Алькарас боролся за свой первый полуфинал в Мельбурне и седьмой на Grand Slam. На счету Карлоса 4 трофея на мейджорах (US Open 2022, Уимблдон 2023 и 2024, Ролан Гаррос 2024).

