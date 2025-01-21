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Australian Open
21 января 2025, 10:50 | Обновлено 21 января 2025, 11:05
636
0

Определен первый полуфиналист Australian Open 2025 у мужчин

Александр Зверев в четырех сетах переиграл Томми Пола

21 января 2025, 10:50 | Обновлено 21 января 2025, 11:05
636
0
Определен первый полуфиналист Australian Open 2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Томми Пол

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/4 финала Зверев в четырех сетах переиграл Томми Пола (США, ATP 11) за 3 часа и 32 минуты.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Томми Пол (США) [12] – Александр Зверев (Германия) [2] – 6:7 (1:7), 6:7 (0:7), 6:2, 1:6

В первой партии Зверев отыграл сетбол, когда Томми подавал на сет, а во второй партии оформил камбек со счета 2:5, также уйдя с сет-поинта.

Это была третья встреча соперников. Зверев впервые выиграл очное противостояние.

В полуфинале Australian Open Зверев сыграет против победителя матча Новак Джокович – Карлос Алькарас.

Зверев проведет девятый полуфинал на уровне турниров Grand Slam и третий на Aus Open (2020 и 2024). На его счету два финала на слэмах (US Open 2020 и Ролан Гаррос 2024).

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол
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Александр Зверев Томми Пол Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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