В воскресенье, 14 декабря, проходит матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Альмерия» и «Жирона».



Все самые яркие моменты доступны в режиме Telegram Sport.ua

Украинский форвард гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе, а недавно восстановившийся от травмы хавбек Виктор Цыганков остался в запасе.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Альмерия» занимает 20-е место, имея 5 очков. «Жирона» идет на 2-й позиции с 48 пунктами, но худшими дополнительными показателями, чем у мадридского «Реала».

Испанская Примера. 20-й тур.

«Альмерия» – «Жирона» - 0:0 (обновляется)

«Альмерия»: Машимиану – Акьеме, Чуми, Эдгар, Монтес, Посо – Эмбарба, Робертоне, Лопи, Аррибас – Баптистао.

Запасные: Марино, Фернандо, Кайки, Рамазани, Суарес, Мелеро, Лазаро, Посо, Сентельес, Милованович, Свидерски.

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Хуанпе, Арнау – Мартин, А. Гарсия – Валери, Торре, Коуту – Довбик.

Запасные: Карлос, Фуидиас, Кебе, Стуани, Савио, Эррера, Солис, Порту, Монжу.