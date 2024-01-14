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Чемпионат Испании
Альмерия
14.01.2024 15:00 – 45 0 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2024, 15:18 | Обновлено 14 января 2024, 15:35
604
0

Альмерия – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите обзор самых интересных моментов матча 20-го тура Ла Лиги

14 января 2024, 15:18 | Обновлено 14 января 2024, 15:35
604
0
Альмерия – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В воскресенье, 14 декабря, проходит матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Альмерия» и «Жирона».

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Украинский форвард гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе, а недавно восстановившийся от травмы хавбек Виктор Цыганков остался в запасе.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Альмерия» занимает 20-е место, имея 5 очков. «Жирона» идет на 2-й позиции с 48 пунктами, но худшими дополнительными показателями, чем у мадридского «Реала».

Испанская Примера. 20-й тур.

«Альмерия» – «Жирона» - 0:0 (обновляется)

«Альмерия»: Машимиану – Акьеме, Чуми, Эдгар, Монтес, Посо – Эмбарба, Робертоне, Лопи, Аррибас – Баптистао.

Запасные: Марино, Фернандо, Кайки, Рамазани, Суарес, Мелеро, Лазаро, Посо, Сентельес, Милованович, Свидерски.

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Хуанпе, Арнау – Мартин, А. Гарсия – Валери, Торре, Коуту – Довбик.

Запасные: Карлос, Фуидиас, Кебе, Стуани, Савио, Эррера, Солис, Порту, Монжу.

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Источник Sport.ua
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