Альмерия – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите обзор самых интересных моментов матча 20-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 14 декабря, проходит матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Альмерия» и «Жирона».
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Украинский форвард гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе, а недавно восстановившийся от травмы хавбек Виктор Цыганков остался в запасе.
В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Альмерия» занимает 20-е место, имея 5 очков. «Жирона» идет на 2-й позиции с 48 пунктами, но худшими дополнительными показателями, чем у мадридского «Реала».
Испанская Примера. 20-й тур.
«Альмерия» – «Жирона» - 0:0 (обновляется)
«Альмерия»: Машимиану – Акьеме, Чуми, Эдгар, Монтес, Посо – Эмбарба, Робертоне, Лопи, Аррибас – Баптистао.
Запасные: Марино, Фернандо, Кайки, Рамазани, Суарес, Мелеро, Лазаро, Посо, Сентельес, Милованович, Свидерски.
«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Хуанпе, Арнау – Мартин, А. Гарсия – Валери, Торре, Коуту – Довбик.
Запасные: Карлос, Фуидиас, Кебе, Стуани, Савио, Эррера, Солис, Порту, Монжу.
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