Именитый экс-голкипер Днепра будет работать с молодежью Кривбасса
Николай Медин стал тренером вратарей Кривбасса U-19
Новым тренером вратарей Кривбасса U-19 стал Николай Медин. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста было хмельницкое «Подолье».
Николай Медин наиболее известен выступлениями за «Днепр», в составе которого голкипер провел более 200 матчей, в том числе и еврокубковых. Также защищал ворота никопольского «Металлурга», «Таврии» Симферополь. Тренерскую деятельность Николай Медин начал в 2007 году.
Работал с вратарями молодежного и основного состава ФК «Днепр», СК «Днепр-1» U-21, также был тренером в клубах «Никополь», «ВПК-Агро», «Львов», «Звягель» и «Подолье».
«Рады поздравлять в Кривбассе, Николай Александрович! Верим, что ваш опыт станет ценным для нашей команды», – написала пресс-служба криворожского клуба.
