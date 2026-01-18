Именитый экс-голкипер Днепра будет работать с молодежью Кривбасса

Новым тренером вратарей Кривбасса U-19 стал Николай Медин. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста было хмельницкое «Подолье».

Николай Медин наиболее известен выступлениями за «Днепр», в составе которого голкипер провел более 200 матчей, в том числе и еврокубковых. Также защищал ворота никопольского «Металлурга», «Таврии» Симферополь. Тренерскую деятельность Николай Медин начал в 2007 году.

Работал с вратарями молодежного и основного состава ФК «Днепр», СК «Днепр-1» U-21, также был тренером в клубах «Никополь», «ВПК-Агро», «Львов», «Звягель» и «Подолье».

«Рады поздравлять в Кривбассе, Николай Александрович! Верим, что ваш опыт станет ценным для нашей команды», – написала пресс-служба криворожского клуба.