14 января на «Медитерранос» пройдет матч 20-го тура Примеры, в котором «Альмерия» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Альмерия

Команда поднималась в Ла Лигу вместе со своим следующим соперником. Более того, Руби тогда поднимал подопечных напрямую, а не через стыки. Этот же наставник смог набрать ровно столько очков, чтобы выиграть спор у Вальядолида за спасительное 17-е место. Вот только летом с тренером расстались - и это в сочетании с синдромом второго сезона выглядело роковым ударом для клуба. Тренерские рокировки в последние месяцы ничего толком не давали. Красно-белые не просто сдали, они наглухо провалили нынешнюю темпораду. Достаточно сказать, что в 2023-м, в чемпионате, не побеждали (да и в кубке после 2:0 с Талавестрой последовало поражение от Барбастро, что играет на полулюбительском уровне), более того, ничьи можно пересчитать по пальцам. Уже в 2024-м году уступили 0:1 Осасуне - конечно же, они на последнем месте.

Жирона

Клуб старается не сбавлять обороты. Он уже заставил нервничать УЕФА: хотя впереди еще полный второй круг Примеры, но футбольные чиновники поспешили заявить, что не допустят испанцев в Лигу чемпионов из-за наличия тех же владельцев, что у Манчестер Сити. Но не зря именно летний новичок каталонцев, Довбик, стал футболистом месяца в декабре. И даже после Нового года получилось удержать форму. Артем на этот раз не забил, хотя ассистировал, а его команда вырвала победу над грандом, Атлетико, благодаря голу Мартина на добавленной минуте в ворота Облака. Таким образом, подопечные Мичела Санчеса смогли и дальше оставаться на одном уровне с мадридским Реалом, с отрывом от Барселоны, которую обыграли в прошлом месяце. А потом справились и с Эльче в кубке - закончили 2:0.

Статистика личных встреч

Альмерия в формате Примеры, в октябре позапрошлого года, выиграла 3:2. Но потом жиронцы забили за пару матчей 11 мячей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева вдруг удивят и возьмут хотя бы ничью. Тут ставим на победу гостей (коэффициент - 1,69).