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  4. Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Альмерия
14.01.2024 15:00 – FT 0 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2024, 17:01 | Обновлено 14 января 2024, 17:11
4198
11

Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча

Смотрите обзор самых интересных моментов матча 20-го тура Ла Лиги

14 января 2024, 17:01 | Обновлено 14 января 2024, 17:11
4198
11
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Альмерия» и «Жирона». Игра завершилась нулевой ничьей.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Telegram Sport.ua

Украинский форвард гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе и отыграл 67 минут, а хавбек Виктор Цыганков остался в запасе и вышел на поле на 57 минуте.

Испанская Примера. 20-й тур.

«Альмерия» – «Жирона» - 0:0

Полный видеообзор матча ожидается

События матча

80’
Алеш Гарсия (Жирона) получает красную карточку.
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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Сергей Кашура
Думали на одной ноге прогуляться...по делу получили.
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+3
Nordenus
Худший матч в сезоне для Жироны, прям вообще печаль, а не игра...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
*Нічия через Довбика(в тому числі)
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+1
AK.228
Ну таке собі 
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+1
Nikos
От вам відповідь на всі питання. 1Чи буде жирона боротися за чемпіонство. 2 Чи буде Довбик топ форвардом ла Ліги. 3 На скільки хороший тренер Мітчел.
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0
Gargantua
это физический спад или эмоциональный?
Ответить
0
MrStepanovM .
лажа
Ответить
0
Максим Колісник
Зараз почнуться стогони 'Довбик спікся, Жироні кінець')
Ответить
0
Boodya 1209
А для Циганкова не нічия?
Ответить
0
ZANREGENT1993
У аутсайдера не могут выиграть?
Ответить
0
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