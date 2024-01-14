Испания14 января 2024, 17:01 | Обновлено 14 января 2024, 17:11
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Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Смотрите обзор самых интересных моментов матча 20-го тура Ла Лиги
14 января 2024, 17:01 | Обновлено 14 января 2024, 17:11
4198
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В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Альмерия» и «Жирона». Игра завершилась нулевой ничьей.
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Украинский форвард гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе и отыграл 67 минут, а хавбек Виктор Цыганков остался в запасе и вышел на поле на 57 минуте.
Испанская Примера. 20-й тур.
«Альмерия» – «Жирона» - 0:0
Полный видеообзор матча ожидается
События матча
80’
Алеш Гарсия (Жирона) получает красную карточку.
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Комментарии 11
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Думали на одной ноге прогуляться...по делу получили.
Худший матч в сезоне для Жироны, прям вообще печаль, а не игра...
Показать Скрыть 1 ответ
*Нічия через Довбика(в тому числі)
Ну таке собі
От вам відповідь на всі питання. 1Чи буде жирона боротися за чемпіонство. 2 Чи буде Довбик топ форвардом ла Ліги. 3 На скільки хороший тренер Мітчел.
это физический спад или эмоциональный?
лажа
Зараз почнуться стогони 'Довбик спікся, Жироні кінець')
А для Циганкова не нічия?
У аутсайдера не могут выиграть?
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