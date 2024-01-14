В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Альмерия» и «Жирона». Игра завершилась нулевой ничьей.



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Украинский форвард гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе и отыграл 67 минут, а хавбек Виктор Цыганков остался в запасе и вышел на поле на 57 минуте.

Испанская Примера. 20-й тур.

«Альмерия» – «Жирона» - 0:0

Полный видеообзор матча ожидается