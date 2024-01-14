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Чемпионат Испании
Альмерия
14.01.2024 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2024, 00:54 | Обновлено 14 января 2024, 00:55
45
0

Альмерия – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура испанской Примеры

14 января 2024, 00:54 | Обновлено 14 января 2024, 00:55
45
0
Альмерия – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14-го января, состоится поединок 20-го тура испанской Примеры, в котором сразятся «Альмерия» и «Жирона». Матч пройдет в Альмерии (Испания), на поле стадиона «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос», начало в 15:00.

Почти первая команда чемпионата едет в гости к точно последней с целью добыть три очка. «Жирона» продолжает чемпионскую гонку с участием «Реала», «Барселоны», «Атлетика» и «Атлетико», поэтому каждый новый тур для нее – отдельное испытание. Однако Артем Довбик все еще держит хорошую результативную форму, а Виктор Цыганков готовится к возвращению на фоне травмы, поэтому Мичел может вздохнуть спокойно. А может ли? «Альмерия» еще не побеждала дома в этом сезоне, но когда-то же она должна совершить попытку бегства из подвала турнирной таблицы?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Альмерия» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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