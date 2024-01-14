В воскресенье, 14-го января, состоится поединок 20-го тура испанской Примеры, в котором сразятся «Альмерия» и «Жирона». Матч пройдет в Альмерии (Испания), на поле стадиона «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос», начало в 15:00.

Почти первая команда чемпионата едет в гости к точно последней с целью добыть три очка. «Жирона» продолжает чемпионскую гонку с участием «Реала», «Барселоны», «Атлетика» и «Атлетико», поэтому каждый новый тур для нее – отдельное испытание. Однако Артем Довбик все еще держит хорошую результативную форму, а Виктор Цыганков готовится к возвращению на фоне травмы, поэтому Мичел может вздохнуть спокойно. А может ли? «Альмерия» еще не побеждала дома в этом сезоне, но когда-то же она должна совершить попытку бегства из подвала турнирной таблицы?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Альмерия» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.