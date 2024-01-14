Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Артем Довбик, а затем и Виктор Цыганков, не помогли команде Мичела обыграть аутсайдера
Отчет о матче ожидайте позже.
Испанская Примера. 20-й тур.
«Альмерия» – «Жирона» - 0:0
Предупреждения: Баптистао, 24, Монтес, 76 – Валери, 34, Хуанпе, 64, Арнау, 90+7
Удаление: А. Гарсия, 80 (грубый фол)
«Альмерия»: Машимиану – Акьеме, Чуми, Эдгар (Посо, 63), Монтес (Суарес, 83), Пубиль (Рамазани, 68) – Эмбарба (Мелеро, 68), Робертоне, Лопи, Аррибас (Кайки, 84) – Баптистао.
«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Хуанпе, Арнау – Мартин, А. Гарсия – Валери (Савио, 67), Торре (Солис, 57), Коуту (Цыганков, 57) – Довбик (Стуани, 67).
Арбитр: Матео Бускетс Феррер (Балеарские о-ва, Испания).
Стадион: «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос» (Альмерия, Испания).
Удары (в створ): 20 (3) – 5 (1)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 0 – 1.
АЛЬМЕРИЯ - ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
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Поединок состоится 14 января в 16:00 по Киеву
Для Андре цифры – не главное
Фланги треба було міняти ще у першому таймі та випускати Циганкова.
Чому було не зіграти у два форварди, якщо в атаці нічого не клеїлося? Бісять постійні заміни лідера команди Довбика на 60-х хвилинах!
К тому сам Дарвин Нуньес прилетел на игру из Ливерпуля.