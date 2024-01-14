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Чемпионат Испании
Альмерия
14.01.2024 15:00 – FT 0 : 0
Жирона
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Испания
14 января 2024, 17:03 |
1113
6

Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии

Артем Довбик, а затем и Виктор Цыганков, не помогли команде Мичела обыграть аутсайдера

14 января 2024, 17:03 |
1113
6
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Испанская Примера. 20-й тур.

«Альмерия» – «Жирона» - 0:0

Предупреждения: Баптистао, 24, Монтес, 76 – Валери, 34, Хуанпе, 64, Арнау, 90+7

Удаление: А. Гарсия, 80 (грубый фол)

«Альмерия»: Машимиану – Акьеме, Чуми, Эдгар (Посо, 63), Монтес (Суарес, 83), Пубиль (Рамазани, 68) – Эмбарба (Мелеро, 68), Робертоне, Лопи, Аррибас (Кайки, 84) – Баптистао.

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Хуанпе, Арнау – Мартин, А. Гарсия – Валери (Савио, 67), Торре (Солис, 57), Коуту (Цыганков, 57) – Довбик (Стуани, 67).

Арбитр: Матео Бускетс Феррер (Балеарские о-ва, Испания).

Стадион: «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос» (Альмерия, Испания).

Удары (в створ): 20 (3) – 5 (1)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

АЛЬМЕРИЯ - ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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Макс Максов
Чекаємо на повернення Циганкова!
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+2
Viktor Shuper
Жахливий матч від Жирони і це проти донного аутсайдера. Не розумію чому в таких матчах не ризикнути і дійсно не пограти в два форварди. Несподівана втрата очок, Жирона такі команди має на одній нозі перемагати
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+1
adidas777
Статистика ударів проти команди, яка жодного разу не виграла, просто жахлива!  Це програш Мічела.
Фланги треба було міняти ще у першому таймі та випускати Циганкова. 
Чому було не зіграти у два форварди, якщо в атаці нічого не клеїлося?  Бісять постійні заміни лідера команди Довбика на 60-х хвилинах!
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+1
Igor@Kyiv
Я думаю Жирона не готова була, це навіть не втома, це скоріш за все недооцінка суперника. Альмерія хоч і аутсайдер, але їм вже немає що втрачати, а Жирона хотіла на "мінімалках" обіграти їх і з цього нічого не вийшло.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
December 32
Отскочили жиропы... Удары (в створ): 20 (3) – 5 (1).
К тому сам Дарвин Нуньес прилетел на игру из Ливерпуля.
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-1
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