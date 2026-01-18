Металлист 1925 нацелен на подписание украинского голкипера из-за границы

«Металлист 1925» находится в переговорном процессе с «Маккаби» Хайфа относительно трансфера Георгия Ермакова.

По информации ТаТоТаке, летом израильский клуб был готов начинать торги о продаже украинца с отметки в пять млн евро. Сейчас руководство «Маккаби» готово вести переговоры при наличии предложения в три млн евро.

Харьковчане же не спешат идти ва-банк, предлагая около 2 млн евро. Также ситуацию осложняет то, что у израильтян нет готовой замены Георгию. Тем не менее стороны медленно, но приближаются к достижению договорённости о переходе.

Сам Ермаков готов вернуться в УПЛ, поскольку стремится осуществить мечту – попадание в сборную Украины.

В текущем сезоне Георгий сыграл 21 матч за «Маккаби» и оформил 11 «клиншитов» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подписал молодого полузащитника.