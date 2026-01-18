Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Поражение на Aus Open. Видеообзор
Australian Open
18 января 2026, 14:48 |
111
0

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Елене-Габриэле Русе в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 48 минут. Это было четвертое очное противостояние соперниц – 4:0 в пользу Русе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Елена-Габриэла во втором круге может встретится с Юлией Стародубцевой, если украинка одолеет Айлу Томлянович.

🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала

Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе – 4:6, 5:7

Видеообзор матча

По теме:
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Даяна Ястремская Елена-Габриэла Русе теннисные видеообзоры Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
