Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Поражение на Aus Open. Видеообзор

18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Елене-Габриэле Русе в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 48 минут. Это было четвертое очное противостояние соперниц – 4:0 в пользу Русе.

Елена-Габриэла во втором круге может встретится с Юлией Стародубцевой, если украинка одолеет Айлу Томлянович.

🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала

Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе – 4:6, 5:7

Видеообзор матча