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Кубок английской лиги
Ливерпуль
10.01.2024 22:00 – FT 2 : 1
Фулхэм
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Англия
10 января 2024, 23:55 | Обновлено 11 января 2024, 00:20
298
5

Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм

Мерсисайдцы одержали волевую победу в полуфинале Кубка лиги

10 января 2024, 23:55 | Обновлено 11 января 2024, 00:20
298
5
Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Фулхэм

В среду, 10 января, состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

В первом тайме ошеломил более именитых хозяев поля экс-игрок «Шахтера» Виллиан. «Ливерпуль» долго искал ключи к воротам лондонцев и нашел их на 68-й минуте, забил Кертис Джонс. А через три минуты Коди Гакпо вырвал победу для мерсисайдцев.

Ответный матч состоится уже на домашнем поле «Фулхэма» 24 января.

Кубок английской лиги. Полуфинал, 10 января.

Ливерпуль – Фулхэм – 2:1

Голы: Джонс, 68, Гакпо, 71 – Виллиан, 19.

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Гравенберх (Нуньес, 56), Эллиотт (Гакпо, 56), Диогу Жота, Диас.

Фулхэм: Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Рид (Лукич, 83), Перейра (Кэрни, 72), Пальинья, Виллиан (Уилсон, 72), Декордова-Рид, Хименес.

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Ливерпуль Фулхэм Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Фулхэм Кертис Джонс Коди Гакпо Виллиан
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Viktor Shuper
якраз без проблем. якби їм треба було дуже, ще 2 мінімум вкинули б
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+2
Falko
ГаПКо 
Причому, двічі (із трьох), тобто, не випадковий одрук.
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0
🔱Avtoigor🔱
До чого тут Челсі спорт юа??! Знайшли з ким зрівняти
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0
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🔱Avtoigor🔱
Голкіпер Фулгема красава👏, як би не він, то рахунок був розгромний, такі м'ячі витягував👍 Вілліан теж молодець, на фоні усієї команди виглядав досить не пагано.
Ліверпуль з черговою перемогою
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