Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм

В среду, 10 января, состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

В первом тайме ошеломил более именитых хозяев поля экс-игрок «Шахтера» Виллиан. «Ливерпуль» долго искал ключи к воротам лондонцев и нашел их на 68-й минуте, забил Кертис Джонс. А через три минуты Коди Гакпо вырвал победу для мерсисайдцев.

Ответный матч состоится уже на домашнем поле «Фулхэма» 24 января.

Кубок английской лиги. Полуфинал, 10 января.



Ливерпуль – Фулхэм – 2:1

Голы: Джонс, 68, Гакпо, 71 – Виллиан, 19.

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Гравенберх (Нуньес, 56), Эллиотт (Гакпо, 56), Диогу Жота, Диас.



Фулхэм: Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Рид (Лукич, 83), Перейра (Кэрни, 72), Пальинья, Виллиан (Уилсон, 72), Декордова-Рид, Хименес.

