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Товарищеские матчи
Заря
30.01.2025 14:30 - : -
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 10:23 |
95
0

Заря – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

30 января 2025, 10:23 |
95
0
Заря – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником луганской команды является клуб «Шкендия» из Северной Македонии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 30 января в 14:30.

Заря – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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