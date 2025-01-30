Украина. Премьер лига30 января 2025, 10:23 |
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Заря – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
30 января 2025, 10:23 |
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Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником луганской команды является клуб «Шкендия» из Северной Македонии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 30 января в 14:30.
Заря – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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