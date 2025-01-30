Заря проводит спарринг со Шкендией. Стартовые составы

Луганская «Заря» играет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Младена Бартуловича стал клуб из Северной Македонии «Шкендия».

В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» идет на втором месте. У команды в 37 очков после 18 матчей. Столько же и у «Силекса». Но он опережает «Шкендию» по дополнительным показателям.

Прошлый матч на сборах закончился для «Зари» поражением. Команда Младена Бартуловича со счетом 1:2 уступила клубу «Медзь» - представителю второго по силе дивизиона Польши.