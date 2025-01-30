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30.01.2025 14:30 - : -
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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 14:17 | Обновлено 30 января 2025, 14:20
66
0

Заря проводит спарринг со Шкендией. Стартовые составы

Луганский клуб играет с представителем Северной Македонии

30 января 2025, 14:17 | Обновлено 30 января 2025, 14:20
66
0
Заря проводит спарринг со Шкендией. Стартовые составы
ФК Заря

Луганская «Заря» играет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Младена Бартуловича стал клуб из Северной Македонии «Шкендия».

В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» идет на втором месте. У команды в 37 очков после 18 матчей. Столько же и у «Силекса». Но он опережает «Шкендию» по дополнительным показателям.

Прошлый матч на сборах закончился для «Зари» поражением. Команда Младена Бартуловича со счетом 1:2 уступила клубу «Медзь» - представителю второго по силе дивизиона Польши.

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Заря Луганск Шкендия контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергій Турчак Источник: Instagram
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