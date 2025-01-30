Дожали соперника. Заря в контрольном матче обыграла Шкендию

Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал клуб из Северной Македонии «Шкендия».

В чемпионате своей страны «Шкендия» идет на втором месте. У команды в 37 очков после 18 матчей. Столько набрал «Силекс», но он опережает «Шкендию» по дополнительным показателям.

«Шкендия» открыла счет на 29-й минуте. Ибраими реализовал пенальти. Отыграться подопечным Младена Бартуловича удалось на 66-й минуте. Автором гола стал Супряга. А на 89-й минуте Жуниньо принес победу украинскому клубу.

Товарищеский матч. 30 января. Турция

«Заря» (Луганск, Украина) – «Шкендия» (Тетово, Северная Македония) – 2:1

Голы: Супряга, 66, Жуниньо, 89 – Ибраими, 29 (с пенальти)

Состав «Зари»: Сапутин, Василец (Эскинья, 58), Джордан (Нваезе, 46), Вантух (К) (Гусев, 31), Кирюханцев (Тронтель, 58), Дришлюк (Попара, 58), Мичин (Яцик, 58), Маткевич (Кораблин, 58), Вакула (Белоцерковец, 58), Горбач (Жуниньо, 73), Будковский (Супряга, 58).