В среду, 10 января, состоится второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ливерпуль – Фулхэм. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция