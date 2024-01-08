Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Фулхэм. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок английской лиги
Ливерпуль
10.01.2024 22:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 января 2024, 21:06 |
123
0

Ливерпуль – Фулхэм. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января полуфинальный матч Кубка английской лиги

08 января 2024, 21:06 |
123
0
Ливерпуль – Фулхэм. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Фулхэм

В среду, 10 января, состоится второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ливерпуль – Фулхэм. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Фулхэм. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
Источник: полузащитник Ливерпуля продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа
Не понравилась Аравия. Экс-капитан Ливерпуля может стать партнером Мудрика
Ливерпуль Ливерпуль - Фулхэм Фулхэм Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Футбол | 08 января 2024, 15:14 10
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом

У Олега Гусева родился сын

Украинский легионер рассказал, почему покинул болгарский клуб Пирин
Футбол | 08 января 2024, 21:40 0
Украинский легионер рассказал, почему покинул болгарский клуб Пирин
Украинский легионер рассказал, почему покинул болгарский клуб Пирин

Форвард Даниил Кондраков хочет продолжить карьеру в Европе

Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Футбол | 08.01.2024, 12:51
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа
Футбол | 08.01.2024, 00:04
Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа
Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Футбол | 08.01.2024, 18:38
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
06.01.2024, 16:20 9
Биатлон
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
06.01.2024, 17:58 9
Футбол
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем