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Кубок английской лиги
Ливерпуль
10.01.2024 22:00 – FT 2 : 1
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2024, 00:45 | Обновлено 11 января 2024, 01:07
131
0

Ливерпуль – Фулхэм – 2:1. Волевая победа красных. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги

11 января 2024, 00:45 | Обновлено 11 января 2024, 01:07
131
0
Ливерпуль – Фулхэм – 2:1. Волевая победа красных. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» (2:1) дома, на «Энфилде».

Экс-хавбек «Шахтера» Виллиан открыл счет для гостей на 19-й минуте.

После перерыва Кертис Джонс и Коди Гакпо забили за «красных», принеся волевую победу команде Юргена Клоппа.

Ответная встреча состоится 24 января на домашней арене «Фулхэма».

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Первый матч, 10 января

Ливерпуль – Фулхэм – 2:1

Голы: Джонс, 68, Гакпо, 71 – Виллиан, 19

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
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Ливерпуль Фулхэм Виллиан Кубок английской лиги по футболу Кертис Джонс Ливерпуль - Фулхэм Коди Гакпо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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