Кубок английской лиги
Англия11 января 2024, 00:45 | Обновлено 11 января 2024, 01:07
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Ливерпуль – Фулхэм – 2:1. Волевая победа красных. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги
11 января 2024, 00:45 | Обновлено 11 января 2024, 01:07
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В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» (2:1) дома, на «Энфилде».
Экс-хавбек «Шахтера» Виллиан открыл счет для гостей на 19-й минуте.
После перерыва Кертис Джонс и Коди Гакпо забили за «красных», принеся волевую победу команде Юргена Клоппа.
Ответная встреча состоится 24 января на домашней арене «Фулхэма».
Кубок английской лиги. 1/2 финала
Первый матч, 10 января
Ливерпуль – Фулхэм – 2:1
Голы: Джонс, 68, Гакпо, 71 – Виллиан, 19
Видеообзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
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