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Кубок английской лиги
Ливерпуль
10.01.2024 22:00 - : -
Фулхэм
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Англия
10 января 2024, 01:08 |
25
0

Ливерпуль – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 10 января в 22:00 по Киеву

10 января 2024, 01:08 |
25
0
Ливерпуль – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января на «Энфилде» пройдет 1-й матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда долгое время выезжала за счет более простого, по сравнению с конкурентами, календаря. Пока те же Арсенал с Манчестер Сити тратили силы в Лиге чемпионов, красные вовсю экспериментировали с составом в Лиге Европы. Но сейчас, наоборот, уже у них был достаточно плотный график. Тут и 20-й тур в АПЛ, что закончился только поединком 1-го января - позже сыграла только 1 пара. А в кубке страны мерсисайдцам уже в 3-м раунде попался Арсенал! В среду в Лондоне при преимуществе соперника в итоге получилось его победить 2-0 - переломным моментом стал автогол Кивера. Не стоит забывать, что Салах отправляется на КАН, а Эндо - на Кубок Азии. Такие условия вполне могли бы заставить Клоппа плюнуть на Кубок Лиги, к которому он всегда относился без пиетета. Но на этот раз его подопечные уже в полуфинале, еще и в 1/4 разгромили 5-1 Вест Хэм. Что решит немец?

Фулхэм

Клуб должен в этом сезоне окончательно снять с себя клеймо футбольного лифта. В целом, Марку Силва уже, в отличие от предшественников, не только поднял подопечных в АПЛ, но и удержал там. Но важно справиться еще и с синдромом 2-го сезона, не провалиться сейчас. В целом, пожалуй, дачники и правда идут не так убедительно, как это у них получалось у них в прошлом розыгрыше. Но, во-первых, все равно довольно бойко набирают очки и держатся на дистанции от зоны вылета. Во-вторых, периодически выстреливают, как было с Арсеналом в конце 1-го круга - обыграли лидера 2-1. И, главное, коттеджеры все компенсировали в другом формате. Кубок только начинается, и там с Ротерхэмом минимально, но обыграли. Зато в Кубке Лиги поставили свой рекорд, дойдя до полуфинала. И выбив по пути Тоттенхэм с Эвертоном - с каждым доходило до серии пенальти, оба раза удачной.

Статистика личных встреч

Дачники не проигрывали трижды кряду в очных поединках. Но в 2023-м они были обыграны на Энфилде и в прошлом сезоне (1-0), и в этом (4-3).

Прогноз

Букмекерские конторы верят в красных. Но их мотивация на Кубок Лиги выглядит сомнительной. Пока лучше ограничиться тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,727).

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Источник Sport.ua
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