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Кубок английской лиги
Ливерпуль
10.01.2024 22:00 – FT 2 : 1
Фулхэм
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Англия
11 января 2024, 03:58 |
127
0

КЛОПП: Можете ли вы играть против нас агрессивно? Нет, ударим в контратаке

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Фулхэмом» в Кубке лиги Англии

11 января 2024, 03:58 |
127
0
КЛОПП: Можете ли вы играть против нас агрессивно? Нет, ударим в контратаке
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

10 января состоялся первый полуфинальный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между командами «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

После завершения встречи наставник «скаузеров» Юрген Клопп прокомментировал успех своих подопечных:

«Это было очень тяжело. В первом тайме мы создали себе некоторые проблемы. Они очень плотно оборонялись, и нам пришлось делать изменения в перерыве, и ребята справились очень хорошо.

У них были большие шансы на контратаку, затем мы доминировали, мы забили, и все было хорошо. Это не лучшая игра, которую мы когда-либо проводили, но все мы люди.

Все было слишком медленно, и нам приходилось это менять. Тогда это была хорошая игра, и зрители все время были рядом с нами. Изначально мы просто не давали им повода для радости. Правильное, правильное выступление «Ливерпуля».

«Фулхэм» — действительно хорошая команда. Можете ли вы играть против нас довольно агрессивно? Нет, ведь тогда мы ударим вас в контратаке. Это была открытая игра, и мы хотим выйти в финал, и если мы проведем действительно хорошую игру против «Фулхэма» снова, то мы добьемся хорошего результата. Если нет, то будем поздравлять «Фулхэм».

Автор победного гола Коди Гакпо:

«Это менталитет в клубе, в городе, у всех такой менталитет: просто продолжайте расти и стремится к своей целе, и не имеет значения, что происходит. Сгодня мы снова это показали. Если у вас такой менталитет, многое может случиться.

Мне нравится играть с этими ребятами. Мы показали хороший настрой и должны продолжать идти вперед, поскольку это только первый матч в этом противостоянии».

Игрок матча Кертис Джонс:

«В первом тайме было тяжело, мы владели мячом, но не могли попасть в сетку ворот, а во втором тайме мы изменили ситуацию. Фанаты уходят с улыбками на лицах, и я счастлив.

Я прошел весь путь в академии, так что мой гол значит для меня многое. Я в команде с 17 лет, и я то поднимался, то падал.

Это не всегда было легко, но я всегда оставался там, где нужно, у меня правильный настрой. Я знаю, что у меня есть способности, и мне просто нужно игровое время».

Видеообзор матча Ливерпуль – Фулхэм – 2:1

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
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Кертис Джонс Коди Гакпо Юрген Клопп Ливерпуль Фулхэм Ливерпуль - Фулхэм Кубок английской лиги по футболу пресс-конференция
Источник BBC
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