ПСЖ благодаря дублю Мбаппе обыграл Мец, Марсель сыграл вничью с Монпелье

Сегодня состоялось девять поединков чемпионата Франции по футболу.

Действующий чемпион турнира «ПСЖ» на домашнем поле справился с «Мецом», дубль в составе парижан оформил звездный нападающий Киллиан Мбаппе.

Будущий соперник донецкого «Шахтера» «Марсель» на выезде расписал мировую с «Монпелье», а «Лион» на своем поле победил «Нант» и покинул зону вылета.

Домашние победы на свой счет записали также «Страсбург», «Ницца» и «Брест», в составе которого покер оформил Думбия.

Лига 1. 17-й тур, 20 декабря.

Брест – Лорьян – 4:0

Голы: Думбия, 22, 25, 29, 45+2.

Клермон – Ренн – 1:3

Голы: Николсон, 3 – Калимуэндо, 52, Дуэ, 88, Бла, 90+7

Лион – Нант – 1:0

Гол: Ляказетт, 49.

Монпелье – Марсель – 1:1

Голы: Фаяд, 14 – Верету, 52.

Ницца – Ланс – 2:0

Голы: Моффи, 76, 78.

ПСЖ – Мец – 3:1

Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Юдоль, 72.

Страсбург – Лилль – 2:1

Голы: Йоро, 41 (автогол), Мванга, 77 – Силла, 20.

Толуза – Монако – 1:2

Голы: Магри, 6 – Бен Йеддер, 26, 44.



Реймс – Гавр – 1:0

Гол: Накамура, 25.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

