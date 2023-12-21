ПСЖ благодаря дублю Мбаппе обыграл Мец, Марсель сыграл вничью с Монпелье
Состоялось 9 поединков французской Лиги 1
Сегодня состоялось девять поединков чемпионата Франции по футболу.
Действующий чемпион турнира «ПСЖ» на домашнем поле справился с «Мецом», дубль в составе парижан оформил звездный нападающий Киллиан Мбаппе.
Будущий соперник донецкого «Шахтера» «Марсель» на выезде расписал мировую с «Монпелье», а «Лион» на своем поле победил «Нант» и покинул зону вылета.
Домашние победы на свой счет записали также «Страсбург», «Ницца» и «Брест», в составе которого покер оформил Думбия.
Лига 1. 17-й тур, 20 декабря.
Брест – Лорьян – 4:0
Голы: Думбия, 22, 25, 29, 45+2.
Клермон – Ренн – 1:3
Голы: Николсон, 3 – Калимуэндо, 52, Дуэ, 88, Бла, 90+7
Лион – Нант – 1:0
Гол: Ляказетт, 49.
Монпелье – Марсель – 1:1
Голы: Фаяд, 14 – Верету, 52.
Ницца – Ланс – 2:0
Голы: Моффи, 76, 78.
ПСЖ – Мец – 3:1
Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Юдоль, 72.
Страсбург – Лилль – 2:1
Голы: Йоро, 41 (автогол), Мванга, 77 – Силла, 20.
Толуза – Монако – 1:2
Голы: Магри, 6 – Бен Йеддер, 26, 44.
Реймс – Гавр – 1:0
Гол: Накамура, 25.
✅ Paris Saint-Germain ends the year with a win at the Parc 🆚 Metz!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 20, 2023
⚽️ @vitinha
⚽️⚽️ @KMbappe
See you in 2024 ❤️💙#PSGFCM - #MatchDeLaSolidarité pic.twitter.com/2mhGbDB4Re
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