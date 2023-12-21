Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ благодаря дублю Мбаппе обыграл Мец, Марсель сыграл вничью с Монпелье
Чемпионат Франции
Брест
20.12.2023 22:00 – FT 4 : 0
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 декабря 2023, 00:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 00:08
77
0

ПСЖ благодаря дублю Мбаппе обыграл Мец, Марсель сыграл вничью с Монпелье

Состоялось 9 поединков французской Лиги 1

21 декабря 2023, 00:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 00:08
77
0
ПСЖ благодаря дублю Мбаппе обыграл Мец, Марсель сыграл вничью с Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

Сегодня состоялось девять поединков чемпионата Франции по футболу.

Действующий чемпион турнира «ПСЖ» на домашнем поле справился с «Мецом», дубль в составе парижан оформил звездный нападающий Киллиан Мбаппе.

Будущий соперник донецкого «Шахтера» «Марсель» на выезде расписал мировую с «Монпелье», а «Лион» на своем поле победил «Нант» и покинул зону вылета.

Домашние победы на свой счет записали также «Страсбург», «Ницца» и «Брест», в составе которого покер оформил Думбия.

Лига 1. 17-й тур, 20 декабря.

Брест – Лорьян – 4:0
Голы: Думбия, 22, 25, 29, 45+2.

Клермон – Ренн – 1:3
Голы: Николсон, 3 – Калимуэндо, 52, Дуэ, 88, Бла, 90+7

Лион – Нант – 1:0
Гол: Ляказетт, 49.

Монпелье – Марсель – 1:1
Голы: Фаяд, 14 – Верету, 52.

Ницца – Ланс – 2:0
Голы: Моффи, 76, 78.

ПСЖ – Мец – 3:1
Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Юдоль, 72.

Страсбург – Лилль – 2:1
Голы: Йоро, 41 (автогол), Мванга, 77 – Силла, 20.

Толуза – Монако – 1:2
Голы: Магри, 6 – Бен Йеддер, 26, 44.

Реймс – Гавр – 1:0
Гол: Накамура, 25.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

По теме:
Тоттенхэм нацелился на защитника сборной Франции
«Мы с ним почти обручены». Энрике рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе
Барселона определилась с целями на зимнее трансферное окно
Мец ПСЖ Килиан Мбаппе Брест (Франция) Лорьян Клермон Ренн Лион Нант Монпелье Марсель Ницца Ланс Реймс Гавр Страсбург Лилль Тулуза Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона в концовке матча вырвала победу у аутсайдера Ла Лиги
Футбол | 20 декабря 2023, 22:01 2
Барселона в концовке матча вырвала победу у аутсайдера Ла Лиги
Барселона в концовке матча вырвала победу у аутсайдера Ла Лиги

Серхи Роберто принес каталонцам три очка

ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925
Футбол | 20 декабря 2023, 15:48 10
ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925

Тренер покинул полтавскую «Ворсклу»

Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Футбол | 20.12.2023, 19:05
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
Футбол | 20.12.2023, 02:27
Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Футбол | 20.12.2023, 03:45
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
19.12.2023, 18:02 2
Футбол
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
19.12.2023, 00:25 5
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 16
Футбол
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
19.12.2023, 19:52 18
Футбол
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
19.12.2023, 21:20 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем