01.02.2025 19:30 – FT 2 : 0
Испания02 февраля 2025, 02:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 02:43
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Атлетико – Мальорка – 2:0. В попытках догнать Реал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги
02 февраля 2025, 02:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 02:43
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В субботу, 1 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Мальоркой».
Матч принимал Ванда Метроплитано в Мадриде.
Хозяева поля победили со счетом 2:0 благодаря голам Гризманна и Лино.
После финального свистка «Атлетико» с 48 очками приблизился к мадридскому «Реалу» на расстояние 1 бала. Команда Диего Симеоне занимает 2-е место чемпионата Испании. «Мальорка» с 30 очками занимает 7 позицию Ла Лиги.
Ла Лига. 22-й тур
Атлетико – Мальорка – 2:0
Голы: Лино, 26, Гризманн, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
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