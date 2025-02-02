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Атлетико Мадрид
01.02.2025 19:30 – FT 2 : 0
Мальорка
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Испания
02 февраля 2025, 02:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 02:43
28
0

Атлетико – Мальорка – 2:0. В попытках догнать Реал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

02 февраля 2025, 02:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 02:43
28
0
Атлетико – Мальорка – 2:0. В попытках догнать Реал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Мальоркой».

Матч принимал Ванда Метроплитано в Мадриде.

Хозяева поля победили со счетом 2:0 благодаря голам Гризманна и Лино.

После финального свистка «Атлетико» с 48 очками приблизился к мадридскому «Реалу» на расстояние 1 бала. Команда Диего Симеоне занимает 2-е место чемпионата Испании. «Мальорка» с 30 очками занимает 7 позицию Ла Лиги.

Ла Лига. 22-й тур

Атлетико – Мальорка – 2:0

Голы: Лино, 26, Гризманн, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Антуан Гризманн Самуэл Лино
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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