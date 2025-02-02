Атлетико – Мальорка – 2:0. В попытках догнать Реал. Видео голов и обзор

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Мальоркой».

Матч принимал Ванда Метроплитано в Мадриде.

Хозяева поля победили со счетом 2:0 благодаря голам Гризманна и Лино.

После финального свистка «Атлетико» с 48 очками приблизился к мадридскому «Реалу» на расстояние 1 бала. Команда Диего Симеоне занимает 2-е место чемпионата Испании. «Мальорка» с 30 очками занимает 7 позицию Ла Лиги.

Ла Лига. 22-й тур

Атлетико – Мальорка – 2:0

Голы: Лино, 26, Гризманн, 90+3

Видеообзор матча: