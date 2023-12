ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен

В субботу, 16 декабря, стартовал матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Лутон Таун» на стадионе «Дин Корт».

На 58-й минуте произошло жуткое событие. Капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Игрока на носилках вынесли с поля. Арбитр попросил команды уйти в раздевалку.

Спустя некоторое время пресс-служба «Лутон Таун» сообщила, что Локьер реагирует на раздражители и дает признаки жизни. Далее его ждет визит в больницу и очередное детальное обследование сердца.

Пресс-служба АПЛ официально сообщила, что поединок «Борнмут» – «Лутон Таун» перенесен на неопределенный срок:

«Матч Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутон Таун» прерван из-за того, что футболист нуждался в медицинской помощи. Наши мысли с Томом Локьером и всеми игроками, участвовавшими в сегодняшнем матче».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начал матч с первых минут и стал свидетелем этого жуткого момента.

The Premier League match between Bournemouth and Luton has been abandoned due to a player medical incident.



Our thoughts are with Tom Lockyer and all players involved in today’s match.