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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик сам ничего не употреблял»
Англия
01 февраля 2025, 09:21 |
1102
1

Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик сам ничего не употреблял»

Сергей Кривцов поддержал вингера сборной Украины

01 февраля 2025, 09:21 |
1102
1
Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик сам ничего не употреблял»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов отреагировал на допинг Михаила Мудрика. Защитник заявил, что уверен, что Михаила подставили.

– Что думаете относительно ситуации с Михаилом Мудриком и допингом?

– Я уверен, что он сам ничего не употреблял, это ему просто не нужно. У него от природы есть работоспособность и топовые физические свойства. Сейчас нужно только надеяться, что дадут какой-то минимальный срок, и Миша за это время станет еще сильнее и удивит нас на футбольных полях. Очень бы хотелось, потому что очень талантливый футболист и хороший человек, – сказал Кривцов.

Ранее стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика

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Сергей Кривцов Михаил Мудрик допинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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GloryUkraine
В інтернеті з вчора поширюється, правда ще не офіційна, інфа, що друга проба у Мудрика негативна і що скоро вже зможе грати.
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