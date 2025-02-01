Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик сам ничего не употреблял»
Сергей Кривцов поддержал вингера сборной Украины
Бывший защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов отреагировал на допинг Михаила Мудрика. Защитник заявил, что уверен, что Михаила подставили.
– Что думаете относительно ситуации с Михаилом Мудриком и допингом?
– Я уверен, что он сам ничего не употреблял, это ему просто не нужно. У него от природы есть работоспособность и топовые физические свойства. Сейчас нужно только надеяться, что дадут какой-то минимальный срок, и Миша за это время станет еще сильнее и удивит нас на футбольных полях. Очень бы хотелось, потому что очень талантливый футболист и хороший человек, – сказал Кривцов.
Ранее стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
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