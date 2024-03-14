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Чемпионат Англии
Борнмут
13.03.2024 21:30 – FT 4 : 3
Лутон Таун
16 декабря 2023 матч прерван на 65-й мин, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание
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14 марта 2024, 01:40 | Обновлено 14 марта 2024, 01:51
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Тренер Борнмута оценил мегакамбек в матче АПЛ, в котором забил Забарный

13 марта «вишни» во главе с Андони Ираолой обыграли соперников со счетом 4:3

14 марта 2024, 01:40 | Обновлено 14 марта 2024, 01:51
402
0
Тренер Борнмута оценил мегакамбек в матче АПЛ, в котором забил Забарный
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

13 марта состоялся матч перенесенного 17-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «вишен».

После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, но сумели не только отыграться, но и победить, оформив мегакамбек! Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал победу своих подопечных:

«Для нас это была великая победа. Очевидно, мы закончили игру очень счастливыми, но во время игры были моменты, когда мы боролись, и нам было трудно продолжать верить в успех. Игроки сделали это, и в конце концов мы смогли завершить камбек.

В матче с «Шеффилд Юнайтед» мы забили два гола с опозданием и чувствовали, что можем даже выиграть в конце. Мы не смогли этого сделать тогда, но было настоящее ощущение, что мы можем сделать это [отыграться] снова и сегодня.

У «Лутона» в первом тайме все шло хорошо, они действовали по-настоящему круто, каждый раз, когда они приходили [в штрафную], они забивали. Нам нужно было, чтобы что-то произошло в начале второго тайма, первый гол был ключевым. Тогда все начали верить, мы продолжали оказывать давление и в конце концов вернулись.

Мы хотели как можно скорее вернуться в игру. Мы закончили первый тайм очень плохо, они забили третий гол. Мы изменили кое-что, внесли коррективы, поменяли некоторых игроков. После этого мы атаковали намного лучше, и с этого момента были забиты голы.

Для меня это был ключевой момент [гол Доминика Соланке]. Все сложилось по-нашему, и мы смогли довести дело до конца.

Это очень важно. У нас есть пример самого «Лутона», они на днях забили на 96-й минуте и делали это много раз. Многое происходит в конце игр у «Лутона», потому что они открывают игры. Сегодня мы открыли их, и, к счастью для нас, на этот раз все пошло по плану», – сказал Ираола.

Видеообзор матча Борнмут – Лутон Таун – 4:3

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (Борнмут).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Лутон Таун).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Лутон Таун).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Тахит Чонг (Лутон Таун).
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Андони Ираола Илья Забарный пресс-конференция Борнмут Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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