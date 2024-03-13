Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый гол Забарного! Борнмут совершил суперкамбэк с 0:3 и выиграл у Лутона
Чемпионат Англии
Борнмут
13.03.2024 21:30 – FT 4 : 3
Лутон Таун
16 декабря 2023 матч прерван на 65-й мин, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 марта 2024, 23:30 | Обновлено 13 марта 2024, 23:33
1629
23

Первый гол Забарного! Борнмут совершил суперкамбэк с 0:3 и выиграл у Лутона

Во втором тайме вишни отгрузили 4 мяча в ворота одного из аутсайдеров АПЛ

13 марта 2024, 23:30 | Обновлено 13 марта 2024, 23:33
1629
23
Первый гол Забарного! Борнмут совершил суперкамбэк с 0:3 и выиграл у Лутона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 13 марта прошла переигровка матча 17-го тура АПЛ, в котором встречались Борнмут и Лутон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля, проигрывая 0:3 после первого тайма, совершили большой камбек и выиграли матч 4:3!

Украинский защитник Илья Забарный на 62-й минуте ударом головой забил свой первый мяч за Борнмут в АПЛ (счет стал 2:3).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Забарного в матче Борнмута и Лутона

Затем вишни забили еще два мяча усилиями Антуана Семеньо и вырвали победу в драматичном матче (4:3),

Интересно, что 16 декабря 2023 года матч этих команд был прерван на 65-й минуте, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание. Было решено встречу переиграть полностью.

Борнмут находится на 13-м месте (35 баллов), а Лутон расположен на 18-й позиции (21 пункт).

АПЛ. 17-й тур, 12 марта (переигровка)

Борнмут – Лутон – 4:3

Голы: Соланке, 50, Забарный, 62, Семенио, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Баркли, 45+1

ВИДЕО. Илья Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона

Фотогалерея

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (Борнмут).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Лутон Таун).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Лутон Таун).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Тахит Чонг (Лутон Таун).
По теме:
Атлетико Мадрид – Интер Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Вышел и забил. Депай спас Атлетико от вылета из ЛЧ, будут овертаймы
Илья Забарный – восьмой украинец, забивший гол в АПЛ
Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Илья Забарный Доминик Соланке переигровка выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 13 марта 2024, 06:15 2
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Посадят на 7,5 лет? Топ-легионер клуба из рф арестован в ОАЭ
Футбол | 13 марта 2024, 23:29 0
Посадят на 7,5 лет? Топ-легионер клуба из рф арестован в ОАЭ
Посадят на 7,5 лет? Топ-легионер клуба из рф арестован в ОАЭ

Квинси Промес вскоре может быть подвергнут процедуре экстрадиции в Нидерланды

Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время
Футбол | 13.03.2024, 19:10
Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время
Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Футбол | 13.03.2024, 00:53
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Футбол | 13.03.2024, 07:02
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Забарний молодець! Класний матч.
Ответить
+4
sergio_terry
дивився паралельно Борнмут та Атлетіко з Інтером, так Борнмут було навіть цікавіше дивитись.
Ответить
+3
Pavel_i_CO
Дуже важлива перемога команди Забарного. По-перше, самі закріпилися в середині таблиці, а по-друге, будь-які бали Лутона небажані для Евертона, який знаходиться в небезпечній близькості від зони вильоту
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Забарний зараз виглядає чи не єдиним гравцем збірної України, який має залізобетонне місте у складі
Ответить
+2
Показать Скрыть 7 ответов
Saar
Забарний у формі Мілана))) Може колись і доросте ..
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
samird
Матч вогняний сам по собі. Ще й Ілля розпочинився в АПЛ. 
Ответить
+1
_Tor91nado24rly_
За два сезони тільки один забитий м'яч. Жах, а не статистика. Як Реброву взагалі ще розуму вистачило Забарного до збірної запросити?
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
_Tor91nado24rly_
Такий собі гол... Ні туди ні сюди. За стільки часу в АПЛ забити тільки один єдиний м'яч. Який ще і зарахували до того ж з запізненням. Не тягне Забарний за збірну грати. Не тягне. На заміну з боснійцями якщо вийде, і то буде добре.
Ответить
-11
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
12.03.2024, 08:53
Теннис
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
12.03.2024, 21:28
Хоккей
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 07:51
Теннис
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 22
Футбол
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем