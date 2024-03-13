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  4. ВИДЕО. Отыграли три мяча! Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона
Чемпионат Англии
Борнмут
13.03.2024 21:30 – FT 4 : 3
Лутон Таун
16 декабря 2023 матч прерван на 65-й мин, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 марта 2024, 22:52 | Обновлено 13 марта 2024, 23:30
2739
11

ВИДЕО. Отыграли три мяча! Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона

Хозяева поля, проигрывая 0:3 в матче АПЛ, сумели сравнять счет (3:3)

13 марта 2024, 22:52 | Обновлено 13 марта 2024, 23:30
2739
11
ВИДЕО. Отыграли три мяча! Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 13 марта проходит матч 17-го тура АПЛ, в котором встречаются Борнмут и Лутон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный на 62-й минуте забил мяч за Борнмут в ворота Лутона.

Это его первый гол в АПЛ. Счет стал 2:3 в пользу гостей во втором тайме.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Забарного в матче Борнмута и Лутона

Через несколько минут хозяева поля, проигрывавшие 0:3 после первого тайма, сумели сравнять счет (3:3) – большой камбек!

Интересно, что 16 декабря 2023 года матч прерван на 65-й минуте, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание. Было решено встречу переиграть полностью.

Борнмут находится на 13-м месте (32 балла), а Лутон расположен на 18-й позиции (21 пункт).

ВИДЕО. Илья Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (Борнмут).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Лутон Таун).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Лутон Таун).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Тахит Чонг (Лутон Таун).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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avk2307
З Почином! Ілля !!
Тепер догнати Миколенка і Мудрика !!!
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+6
Pavel_i_CO
Бооорнмууут 4-3
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+4
ZANREGENT1993
Отлично!
Ответить
+4
Pavel_i_CO
Наш, киянин!!! А там ще грати більше 20-ти хвилин 
Ответить
+4
Pavel_i_CO
Дуже потрібна перемога команди Забарного, бо будь-які очки Лутона небажані для Евертона, якій знаходиться в небезпечній близькості від зони вильоту 
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+3
sahka1981
Вже 4-3!
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+3
sahka1981
Молодец! З почином! Цікавий там матч виходить.
Ответить
+3
Max-Morlock
Ответить
+3
Anna.
Цікавий гол вийшов
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+2
Remark
Топчік!
Ответить
+2
Fitness.sports
Вроде все в сборной в боевой готовности кроме Цыганкова. На счёт Доабика? Как раз нападение укомплектовано потому что имеет выбор нападающего. Кстати давно такого не было. И что главное все имеют игровую практику. А значит сыграют лучшие в сборной.
Ответить
0
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