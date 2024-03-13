ВИДЕО. Отыграли три мяча! Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона
Хозяева поля, проигрывая 0:3 в матче АПЛ, сумели сравнять счет (3:3)
Вечером 13 марта проходит матч 17-го тура АПЛ, в котором встречаются Борнмут и Лутон.
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Украинский защитник Илья Забарный на 62-й минуте забил мяч за Борнмут в ворота Лутона.
Это его первый гол в АПЛ. Счет стал 2:3 в пользу гостей во втором тайме.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Забарного в матче Борнмута и Лутона
Через несколько минут хозяева поля, проигрывавшие 0:3 после первого тайма, сумели сравнять счет (3:3) – большой камбек!
Интересно, что 16 декабря 2023 года матч прерван на 65-й минуте, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание. Было решено встречу переиграть полностью.
Борнмут находится на 13-м месте (32 балла), а Лутон расположен на 18-й позиции (21 пункт).
ВИДЕО. Илья Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона
События матча
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