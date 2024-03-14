Борнмут – Лутон – 4:3. Суперкамбэк! Первый мяч Забарного. Видео голов
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Вечером 13 марта прошла переигровка матча 17-го тура АПЛ, в котором встречались Борнмут и Лутон.
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Хозяева поля, проигрывая 0:3 после первого тайма, совершили большой камбек и выиграли матч 4:3!
Украинский защитник Илья Забарный на 62-й минуте ударом головой забил свой первый мяч за Борнмут в АПЛ (счет стал 2:3).
Затем вишни забили еще два мяча усилиями Антуана Семеньо и вырвали победу в драматичном матче (4:3),
АПЛ. 17-й тур, 12 марта (переигровка)
Борнмут – Лутон – 4:3
Голы: Соланке, 50, Забарный, 62, Семеньо, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Баркли, 45+1
Видео голов и обзор матча
События матча
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